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Факты / Украина / Общество

Реконструкция моста Патона: будут ли перекрывать полностью движение

В Киеве работы по реконструкции моста Патона начнутся после завершения проектных работ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.

— После завершения проектных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона. Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов, — сообщил мэр.

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По словам Кличко, ремонт моста Патона проводился только один раз, начиная с 1953 года. В 2004 году там демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. Сейчас мост находится в аварийном состоянии.

Кроме того, мэр Киева отметил, что движение на мосту Патона полностью не будут перекрывать.

Общая стоимость ремонтных работ составляет около 7 млрд грн.

По проекту реконструкции предусматривается:

  • замена железобетонной монолитной плиты на стальную;
  • дополнительная полоса движения;
  • устранение реверсной полосы, по которой на мосту случается немало ДТП;
  • барьерное ограждение между направлениями движения;
  • обустройство велодорожки.

Реконструкция моста Патона

15 сентября глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подписал распоряжение о 5-летней реставрации моста Патона.

Согласно ему, реставрацию моста Патона должны закончить до 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определено КП Киевавтодор, их будут проводить за бюджетные средства.

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