В Германии после родов умерла супруга первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина Наталья из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

Женщине, которая заразилась на последнем месяце беременности, было 34 года.

Читайте: Второй летальный случай: в Украине умер еще один ребенок от Covid-19

Маркушина родила мальчика, которого назвали Марком. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Состояние Натальи Маркушиной ухудшилось после родов, тогда ее подключили к ИВЛ. Через три недели без сознания ее госпитализировали в клинику в Германии. Спустя еще 10 дней 24 сентября она скончалась.

Коронавирус в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине возросло количество тяжелых пациентов с коронавирусом.

За последние сутки были госпитализированы 742 человека.

По состоянию на 25 сентября в Украине зафиксировали 3 565 новых случаев коронавируса. В целом количество заболевших достигло 191 761.