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Факты / Украина / Общество

В Украине планируют ввести накопительную пенсию: как это будет работать

Минсоцполитики предлагает ввести накопительную пенсию, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

— Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть твой собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы. Например, мы посчитали по два взноса в первый год — это 2% взносов с моей зарплаты и 2% за меня заплатит мой работодатель, — объяснила она.

Читайте: Календарь повышение пенсий в Украине на 2021 год — кому и сколько выплатят

Марина Лазебная также отметила, что государство должно решить вопрос с системой защиты и средств граждан.

Она отметила, если не сбалансировать систему, то даже при большой официальной зарплате, выплате взносов и стаже пенсия будет оставаться на низком уровне.

О том, что в Украине может заработать накопительная пенсионная система, говорят уже не первый раз. Кабмин поставил перед собой цель ввести ее с 2021 года.

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. Ее идея заключается в том, что дети своими налоговыми отчислениями содержат родителей.

Источник: Украинское радио

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