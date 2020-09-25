В Украине количество тяжелых пациентов с коронавирусом стало больше. За последние сутки были госпитализированы 742 человека.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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— У нас увеличивается количество госпитализированных. Сегодня 742 человека. Это очень много. Также увеличилось количество тяжелых больных с Covid-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни, — сказал Степанов.

По его словам, в Украине ежедневно растет количество больных, а ежедневный прирост находится на уровне 3,5 тыс. новых случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 сентября в Украине зафиксировали 3 565 новых случаев коронавируса. В целом количество заболевших достигло 191 761.

За последние сутки 70 человек умерли, а 1 675 выздоровели. Всего в Украине от коронавируса умерли 3 827 пациентов, вылечились — 85 133.

Наибольшее количество инфицированных в Киеве — 21 045, во Львовской области — 19 465, Харьковской — 16 490, Черновицкой — 13 736 и Ивано-Франковской — 13 080.