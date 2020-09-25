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Факты / Украина / Общество

Требовали вернуть несуществующие долги: в Киеве разоблачили незаконные коллекторские колл-центры

В Киеве правоохранители пресекли незаконную деятельность двух коллекторских колл-центров, по данному факту начали уголовное производство.

Известно, что в последнее время в полицию поступали заявления от граждан о телефонных угрозах от так называемых коллекторских фирм.

Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили несколько законспирированных колл-центров, откуда звонили гражданам с угрозами и требованиями вернуть несуществующие долги.

Читайте: Как в Украине заставляют возвращать кредит через соседей и как с этим бороться

  • Требовали вернуть несуществующие долги: в Киеве разоблачили незаконные коллекторские колл-центры
  • Требовали вернуть несуществующие долги: в Киеве разоблачили незаконные коллекторские колл-центры
  • Требовали вернуть несуществующие долги: в Киеве разоблачили незаконные коллекторские колл-центры
  • Требовали вернуть несуществующие долги: в Киеве разоблачили незаконные коллекторские колл-центры
Требовали вернуть несуществующие долги: в Киеве разоблачили незаконные коллекторские колл-центры / 2 фотографии

Правоохранители установили и опросили около 60 человек, которые работали в колл-центрах и непосредственно звонили людям.

Следователи изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи с персональными данными граждан и наличные.

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 355 УК Украины — принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств. За такие противоправные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.

Украинцы все чаще становятся жертвами кабальных кредитных схем. Когда банки подписывают кредитные договоры со своими клиентами, то закладывают жесткие условия в отношении лиц, которые не вернули долг вовремя.

Впоследствии этот долг может попасть к коллекторам, которые существенно его накручивают. Как защититься от произвола коллекторов — читайте в нашем материале.

Источник: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

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