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Факты / Lifestyle

Как не испачкать репутацию: европейская утилизация отходов в украинских реалиях

По данным исследования международных агентств, в 2019 году Украина заняла 9 место по объему мусора на одного человека. Это означает, что на одного украинца приходится более 10,5 тонн мусора, а степень переработки отходов составляет только 3,2% от общего количества.

Как могла сложиться такая печальная статистика в стране, которая уже много лет идет путем евроинтеграции, в том числе подразумевающей изменение подходов к утилизации мусора. Однако за последнее время ситуация едва сдвинулась с мертвой точки, активистов стало больше, но большинство украинцев до сих пор бездумно складывает весь мусор в пакет и отправляет гнить на полигоны.

Европейская утилизация отходов в украинских реалиях

Инфраструктура тоже осталась прежней, просвещение до сих пор является заботой гражданских организаций, а не государственной политикой. Люди, которым повезло иметь баки для сортировки возле дома жалуются на некачественное обслуживание, которое в свою очередь страдает от недофинансирования. Кто должен взять на себя ответственность за украинскую систему утилизации отходов и как самому сделать первый шаг к экосознательности? 

Факты ICTV пообщались с соорганизатором гражданской организации Україна без сміття Евгенией Аратовской и выяснили, почему нам так трудно перейти на экологичную утилизацию мусора. Эксперт рассказала про экообразование в Украине, проблемы утилизации отходов и дала практические советы, как сделать свой быт более экологичным.  

Европейская утилизация отходов в украинских реалиях
На какие европейские страны ориентируется Украина в вопросах сортировки отходов? Какую систему мы пытаемся создать?

— Сейчас очень сложно привязать чей-нибудь опыт к Украине, потому что на это есть ряд экономически обусловленных причин. Если в странах Евросоюза сфера утилизации отходов хорошо профинансирована, а люди полностью проинформированы и четко понимают, почему они должны оплачивать такие тарифы, то в нашей стране масштабного диалога с общественностью еще не было.

То есть Украина находится на начальном этапе, когда только начинается движение в сторону других моделей утилизации, кроме захоронения мусора. Мы обязаны имплементировать в наше законодательство соответствующие директивы и европейские нормы. Базовые принципы Евросоюза в отношении утилизации мусора, к которым мы стремимся — это создание основ для функционирования циркулярной модели экономики, когда отходы становятся сырьем для чего-нибудь нового и полезного. 

— Как страны Евросоюза обеспечивают функционирование такой экономической модели?  

У них есть законодательно закрепленные обязательства загрязнителей перед государством оплачивать все операции по утилизации отходов. Это касается всех уровней: как предприниматели отвечают за полный жизненный цикл своих товаров, так и обычные люди несут ответственность за домашний мусор. Эти обязанности справедливо  распределены между людьми и бизнесом. 

Люди оплачивают вывоз бытового мусора на специализированные заводы, а перед этим должны подготовить его дома — рассортировать, помыть и сжать пластиковые упаковки и другое. Этот тариф достаточно высокий, поэтому люди заинтересованы не создавать лишнего мусора. Производители тоже обязаны финансировать сбор и сортировку отходов своего производства, поэтому стараются уменьшить эти затраты за счет перехода на более экологичные технологии.

Ієрархія пріоритетів поводження з відходами

Есть ли в украинском законодательстве механизм, который регулировал бы безопасную утилизацию отходов? 

В Украине пока что нет такого закона, который обязывал бы производителей нести полную ответственность за отходы от их  производства. Люди в свою очередь привыкли почти ничего не платить, поэтому не понимают сразу, почему должны платить за вывоз мусора не 50 грн, а 150 грн. Мы до сих пор работаем по законодательству 1998 года, но процесс создания нового закона уже запущен, сейчас все зависит от работы депутатов и работы с населением.  

К сожалению, собирать и сортировать отходы не так прибыльно, как сжигать или захоронять. Если мы говорим про сортировку, то тут необходимой финансовой модели нет. Нужно поставить баки, обслуживать их, вывозить содержимое вовремя и только специальными автомобилями, повторно рассортировывать. Это означает, что в процессе возникает много затрат. Поэтому этим никто не хочет заниматься, для этого нужно законодательство, которое обеспечивало бы раздельный сбор отходов по принципу расширенной ответственности их производителя 

— Какие шаги должно сделать государство, чтобы менять сознание людей? На что следует направить просветительную работу? 

— Нужна массовая социальная реклама, которая объясняла бы людям смысл и пользу сортировки. Она должна быть направлена на детей и молодежь, потому что через детей информация легче попадает в семью. Дети ростут, поэтому должны своевременно получать качественную информацию, иначе потом очень трудно образовывать их. Лучше делать это с самого детства и постепенно. А для того, чтобы эта работа не была напрасной, нужно обеспечить раздельный сбор отходов на территории их учебных заведений, чтобы ребенок не только получал знания, но и мог применять их прямо на территории школы. Это первое, что должно сделать государство. Также нужно развивать инфраструктурные объекты, увеличивать их количество, обеспечивать их обслуживание и разрабатывать соответствующее законодательство.   

— Если человек хочет заниматься сортировкой и быть экосознательным, но не имеет возможности? Куда обратится и с чего начать?

Если в вашем населенном пункте нет пунктов сортировки и раздельного сбора мусора нужно обратиться к местной администрации или искать депутата, которого вы выбрали на местных выборах, и обговорить возможность раздельной сортировки. То есть для этого требуется и финансирование, и администрирование, просто так по желанию одного человека эта система не будет работать. Однако всегда можно сделать первый шаг, по крайней мере выяснить, есть ли такая возможность, есть ли деньги в бюджете.  

Если такой вариант невозможен, можно попробовать минимизировать отходы. Отказываться от покупки товаров в пластиковой упаковке, отдавать предпочтение стеклу, бумаге, металлу, потому что они менее вредные для окружающей среды. Если есть желание и финансовая возможность, можно отправлять такие отходы в Киев, например, на нашу станцию. Мы принимаем посылки: стоит эта услуга 200 грн плюс оплата отправления. Объем посылки соответствует примерно 120-литровому пакету, который может накапливаться от 3 до 6 месяцев, а иногда даже больше, в зависимости от объема потребления.

— По каким стандартам вы работаете на своей сортировочной станции?

—  Мы считаем, что наиболее эффективным способом является формат самообслуживания, потому что он позволяет уменьшить расходы на организацию и вовлечь человека в процесс. Мы считаем, что в этом и есть ключ к решению проблемы. Мы объясняем людям, что они собственными усилиями могут решить проблему.  

У каждого из нас в квартире есть маленькая свалка под раковиной, и все эти маленькие свалки благодаря перевозчиками стекаются в большие. В наших силах это изменить, не создавая маленькие полигоны в своих жилищах. Нужно проконтролировать, что все, что вы собрали поедет на переработку, а обычный бак под домом этого не гарантирует. Вы сто процентов видели, как отсортированные в баке отходы просто ссыпали вместе в кузов автомобиля. И это, конечно, имитация сортировки, когда люди это видят, они разочаровываются в идеи раздельного сбора мусора. 

Наша задача — объяснить людям, для чего это нужно, мотивировать их посещать станции сортировки или другие пространства, чтобы чувствовать себя европейцами. 

Как изменилась ситуация за последнее время? Как она будет изменяться далее? 

Ситуация очень существенно изменилась. Когда мы только начинали, люди не очень интересовались, не верили, считали, что мы занимаемся чем то бесполезным. Сегодня ситуация выглядит совсем по другому: сортировка — модный тренд. У украинцев есть шанс сделать безопасную сортировку полноценной частью своей жизни. Мы в чем то особенные, мы научились защищать себя от внешних врагов, научились создавать продукты которые остановят коррупцию в стране, например система Prozorro. Украинцы принимают участие в общественной жизни и если видят, что имеют реальное влияние на какой то аспект и могут быть полезными, активно присоединяются.  Мы видим это собственными глазами, ведь количество наших посетителей и поклонников постоянно растет. 

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В странах Евросоюза давно поняли, что сортировка — это не потраченное впустую время, а забота о себе и окружающем нас мире, а иногда даже неплохой заработок. Швеция например, нашла в мусоре источник дешевой энергии и теперь покупает мусор у других стран, а за счет полученной энергии отапливает более 1.25 млн квартир. Швейцария, которая 30 лет назад была близка к экологической катастрофе, сейчас благодаря экообразованию и системе штрафов довела эту систему до автоматизма и подарила каждой вещи вторую жизнь, а в Германии на полигон попадает только 3% всех отходов. 

В странах Азии также нашли способ бороться со свалками мусора, например японский город Камикацу пытается полностью отказаться от использования одноразовых вещей в рамках специальной государственной программы. А тайский парк Кхауяй по почте будет отправлять домой мусор, который они забыли убрать после себя. У нас будет свой путь борьбы с отравляющими природу полигонами, но делать первые шаги нужно немедленно, чтобы не побить мировые рекорды по размеру мусорных пятен и мертвых рек. 

София Зиновьева

Фото: Pixabay

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