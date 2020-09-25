Европейская утилизация отходов в украинских реалиях

По данным исследования международных агентств, в 2019 году Украина заняла 9 место по объему мусора на одного человека. Это означает, что на одного украинца приходится более 10,5 тонн мусора, а степень переработки отходов составляет только 3,2% от общего количества.

Как могла сложиться такая печальная статистика в стране, которая уже много лет идет путем евроинтеграции, в том числе подразумевающей изменение подходов к утилизации мусора. Однако за последнее время ситуация едва сдвинулась с мертвой точки, активистов стало больше, но большинство украинцев до сих пор бездумно складывает весь мусор в пакет и отправляет гнить на полигоны.

Инфраструктура тоже осталась прежней, просвещение до сих пор является заботой гражданских организаций, а не государственной политикой. Люди, которым повезло иметь баки для сортировки возле дома жалуются на некачественное обслуживание, которое в свою очередь страдает от недофинансирования. Кто должен взять на себя ответственность за украинскую систему утилизации отходов и как самому сделать первый шаг к экосознательности?

Факты ICTV пообщались с соорганизатором гражданской организации Україна без сміття Евгенией Аратовской и выяснили, почему нам так трудно перейти на экологичную утилизацию мусора. Эксперт рассказала про экообразование в Украине, проблемы утилизации отходов и дала практические советы, как сделать свой быт более экологичным.



— На какие европейские страны ориентируется Украина в вопросах сортировки отходов? Какую систему мы пытаемся создать?

— Сейчас очень сложно привязать чей-нибудь опыт к Украине, потому что на это есть ряд экономически обусловленных причин. Если в странах Евросоюза сфера утилизации отходов хорошо профинансирована, а люди полностью проинформированы и четко понимают, почему они должны оплачивать такие тарифы, то в нашей стране масштабного диалога с общественностью еще не было.

То есть Украина находится на начальном этапе, когда только начинается движение в сторону других моделей утилизации, кроме захоронения мусора. Мы обязаны имплементировать в наше законодательство соответствующие директивы и европейские нормы. Базовые принципы Евросоюза в отношении утилизации мусора, к которым мы стремимся — это создание основ для функционирования циркулярной модели экономики, когда отходы становятся сырьем для чего-нибудь нового и полезного.

— Как страны Евросоюза обеспечивают функционирование такой экономической модели?

— У них есть законодательно закрепленные обязательства загрязнителей перед государством оплачивать все операции по утилизации отходов. Это касается всех уровней: как предприниматели отвечают за полный жизненный цикл своих товаров, так и обычные люди несут ответственность за домашний мусор. Эти обязанности справедливо распределены между людьми и бизнесом.

Люди оплачивают вывоз бытового мусора на специализированные заводы, а перед этим должны подготовить его дома — рассортировать, помыть и сжать пластиковые упаковки и другое. Этот тариф достаточно высокий, поэтому люди заинтересованы не создавать лишнего мусора. Производители тоже обязаны финансировать сбор и сортировку отходов своего производства, поэтому стараются уменьшить эти затраты за счет перехода на более экологичные технологии.

— Есть ли в украинском законодательстве механизм, который регулировал бы безопасную утилизацию отходов?

— В Украине пока что нет такого закона, который обязывал бы производителей нести полную ответственность за отходы от их производства. Люди в свою очередь привыкли почти ничего не платить, поэтому не понимают сразу, почему должны платить за вывоз мусора не 50 грн, а 150 грн. Мы до сих пор работаем по законодательству 1998 года, но процесс создания нового закона уже запущен, сейчас все зависит от работы депутатов и работы с населением.

К сожалению, собирать и сортировать отходы не так прибыльно, как сжигать или захоронять. Если мы говорим про сортировку, то тут необходимой финансовой модели нет. Нужно поставить баки, обслуживать их, вывозить содержимое вовремя и только специальными автомобилями, повторно рассортировывать. Это означает, что в процессе возникает много затрат. Поэтому этим никто не хочет заниматься, для этого нужно законодательство, которое обеспечивало бы раздельный сбор отходов по принципу расширенной ответственности их производителя

— Какие шаги должно сделать государство, чтобы менять сознание людей? На что следует направить просветительную работу?

— Нужна массовая социальная реклама, которая объясняла бы людям смысл и пользу сортировки. Она должна быть направлена на детей и молодежь, потому что через детей информация легче попадает в семью. Дети ростут, поэтому должны своевременно получать качественную информацию, иначе потом очень трудно образовывать их. Лучше делать это с самого детства и постепенно. А для того, чтобы эта работа не была напрасной, нужно обеспечить раздельный сбор отходов на территории их учебных заведений, чтобы ребенок не только получал знания, но и мог применять их прямо на территории школы. Это первое, что должно сделать государство. Также нужно развивать инфраструктурные объекты, увеличивать их количество, обеспечивать их обслуживание и разрабатывать соответствующее законодательство.

— Если человек хочет заниматься сортировкой и быть экосознательным, но не имеет возможности? Куда обратится и с чего начать?

— Если в вашем населенном пункте нет пунктов сортировки и раздельного сбора мусора нужно обратиться к местной администрации или искать депутата, которого вы выбрали на местных выборах, и обговорить возможность раздельной сортировки. То есть для этого требуется и финансирование, и администрирование, просто так по желанию одного человека эта система не будет работать. Однако всегда можно сделать первый шаг, по крайней мере выяснить, есть ли такая возможность, есть ли деньги в бюджете.

Если такой вариант невозможен, можно попробовать минимизировать отходы. Отказываться от покупки товаров в пластиковой упаковке, отдавать предпочтение стеклу, бумаге, металлу, потому что они менее вредные для окружающей среды. Если есть желание и финансовая возможность, можно отправлять такие отходы в Киев, например, на нашу станцию. Мы принимаем посылки: стоит эта услуга 200 грн плюс оплата отправления. Объем посылки соответствует примерно 120-литровому пакету, который может накапливаться от 3 до 6 месяцев, а иногда даже больше, в зависимости от объема потребления.

— По каким стандартам вы работаете на своей сортировочной станции?

— Мы считаем, что наиболее эффективным способом является формат самообслуживания, потому что он позволяет уменьшить расходы на организацию и вовлечь человека в процесс. Мы считаем, что в этом и есть ключ к решению проблемы. Мы объясняем людям, что они собственными усилиями могут решить проблему.

У каждого из нас в квартире есть маленькая свалка под раковиной, и все эти маленькие свалки благодаря перевозчиками стекаются в большие. В наших силах это изменить, не создавая маленькие полигоны в своих жилищах. Нужно проконтролировать, что все, что вы собрали поедет на переработку, а обычный бак под домом этого не гарантирует. Вы сто процентов видели, как отсортированные в баке отходы просто ссыпали вместе в кузов автомобиля. И это, конечно, имитация сортировки, когда люди это видят, они разочаровываются в идеи раздельного сбора мусора.

Наша задача — объяснить людям, для чего это нужно, мотивировать их посещать станции сортировки или другие пространства, чтобы чувствовать себя европейцами.

— Как изменилась ситуация за последнее время? Как она будет изменяться далее?

— Ситуация очень существенно изменилась. Когда мы только начинали, люди не очень интересовались, не верили, считали, что мы занимаемся чем то бесполезным. Сегодня ситуация выглядит совсем по другому: сортировка — модный тренд. У украинцев есть шанс сделать безопасную сортировку полноценной частью своей жизни. Мы в чем то особенные, мы научились защищать себя от внешних врагов, научились создавать продукты которые остановят коррупцию в стране, например система Prozorro. Украинцы принимают участие в общественной жизни и если видят, что имеют реальное влияние на какой то аспект и могут быть полезными, активно присоединяются. Мы видим это собственными глазами, ведь количество наших посетителей и поклонников постоянно растет.

Читайте: День без авто: в Украине втрое вырос спрос на велосипеды и самокаты NASA высадит астронавтов на Луну в 2024 В Австралии киты массово выбросились на сушу - 90 особей погибли

В странах Евросоюза давно поняли, что сортировка — это не потраченное впустую время, а забота о себе и окружающем нас мире, а иногда даже неплохой заработок. Швеция например, нашла в мусоре источник дешевой энергии и теперь покупает мусор у других стран, а за счет полученной энергии отапливает более 1.25 млн квартир. Швейцария, которая 30 лет назад была близка к экологической катастрофе, сейчас благодаря экообразованию и системе штрафов довела эту систему до автоматизма и подарила каждой вещи вторую жизнь, а в Германии на полигон попадает только 3% всех отходов.

В странах Азии также нашли способ бороться со свалками мусора, например японский город Камикацу пытается полностью отказаться от использования одноразовых вещей в рамках специальной государственной программы. А тайский парк Кхауяй по почте будет отправлять домой мусор, который они забыли убрать после себя. У нас будет свой путь борьбы с отравляющими природу полигонами, но делать первые шаги нужно немедленно, чтобы не побить мировые рекорды по размеру мусорных пятен и мертвых рек.

София Зиновьева