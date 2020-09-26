26 сентября объявлено днем траура в Украине — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ №410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
Причиной стала авиакатастрофа под Чугуевом, где погибли курсанты и экипаж военного самолета Ан-26Ш.
— Вчера Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один — от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление.
Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа, — заявил Зеленский.
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Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач- внесены соответствующие изменения.
Государство берет на себя организацию похорон погибших и лечения курсанта, который выжил в авиакатастрофе.
Также президент поручил приостановить полеты Ан-26 по всей стране до выяснения причин катастрофы самолета.
Авиакатастрофа под Чугуевом
Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черного ящика.
Предварительно известно, что произошла отказ одного из датчиков в левом двигателе самолета.
Погибло 24 человека, один травмирован. Еще три человека ищут спасатели.
Экипаж самолета выполнял штатный полет по обучению курсантов в штурманской деле.