26 сентября объявлено днем траура в Украине — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ №410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

Причиной стала авиакатастрофа под Чугуевом, где погибли курсанты и экипаж военного самолета Ан-26Ш.

— Вчера Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один — от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление.

Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа, — заявил Зеленский.