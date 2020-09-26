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Факты / Украина / Общество

26 сентября объявлено днем траура в Украине — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ №410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

Причиной стала авиакатастрофа под Чугуевом, где погибли курсанты и экипаж военного самолета Ан-26Ш.

— Вчера Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один — от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление.

Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа, — заявил Зеленский.

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Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач- внесены соответствующие изменения.

Государство берет на себя организацию похорон погибших и лечения курсанта, который выжил в авиакатастрофе.

Также президент поручил приостановить полеты Ан-26 по всей стране до выяснения причин катастрофы самолета.

Авиакатастрофа под Чугуевом

Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черного ящика.

Предварительно известно, что произошла отказ одного из датчиков в левом двигателе самолета.

Погибло 24 человека, один травмирован. Еще три человека ищут спасатели.

Экипаж самолета выполнял штатный полет по обучению курсантов в штурманской деле.

Источник: Офис президента

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