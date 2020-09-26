Самолет Ан-26 упал под Чугуевом на Харьковщине вечером 25 сентября. Хронологию авиакатастрофы озвучили в СБУ.

По информации, учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50.

20.38 — командир экипажа доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя

20.40 — пригласил заход на посадку

20.43 — прошел дальний привод

20.45 — произошла авиакатастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом

За штурвалом был пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков.

В Минобороны говорят, командир самолета Ан-26 имел налет около 800 часов. По плану самолет должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут, отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

По словам Андрея Тарана, в четверг этот самолет “совершил шесть благополучных взлетов и пять благополучных посадок”.

— Это плановые учебные полеты. Он должен был еще работать до 23.00. Через 15 минут они взлетают, делают круг и садятся. То есть все шло по плану. А что случилось? Будем разбираться, — добавил он на брифинге.

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

На борту самолета Ан-26 находилось 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). Одного курсанта — Харченко Александра — в последний момент не допустили к полетам.

В результате авиакатастрофы под Чугуевом погибли 25 человек. Двух курсантов госпитализировали. Тела еще двух человек до сих пор ищут.

Черный ящик Ан-26 пока не нашли.