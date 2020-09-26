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Факты / Украина / Общество

К ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев

По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются неподготовленными к ослаблению карантина.

Требованиям Министерства здравоохранения отвечают только Кировоградская и Херсонская области.

Таким образом, 22 области и столица Украины ослабить карантин не готовы.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2.

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Худшая динамика зафиксирована в Тернопольской области — 406,0.

Вчера в Украине также почти все регионы оставались неготовыми к ослаблению карантина.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает расти количество новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 3 833 новых случая Covid-19, всего 195 504.

За сутки умерло 76 украинцев, всего 3 903. Выздоровело 1 740 человек, всего 86 873.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (447), Харьковской области (380) и Тернопольской области (284).

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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