По состоянию на 26 сентября в Киеве зафиксировали 447 случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице 21 492 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Заболели:

230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет

21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

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В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Остальные — на самоизоляции.

За минувшие сутки 132 человека выздоровели. Всего коронавирус преодолели 6 387 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 66. В Оболонском — 60. В Деснянском районе — 58 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: