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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 26 сентября в Киеве зафиксировали 447 случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице 21 492 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Заболели:

  • 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
  • 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет
  • 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Остальные — на самоизоляции.

За минувшие сутки 132 человека выздоровели. Всего коронавирус преодолели 6 387 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 66. В Оболонском — 60. В Деснянском районе — 58 случаев.

коронавірус у Києві

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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