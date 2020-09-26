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Факты / Украина / Политика

Подкуп избирателей и хулиганство: какие нарушения фиксируют перед местными выборами

За сутки 25 сентября полицейские открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

В целом на протяжении суток в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1 083 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

— В Единый реестр досудебных расследований за этот период внесены сведения о 100 уголовных правонарушениях, — отметили в полиции.

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В полиции отметили, что из них 52 дела связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 — с избирательным процессом.

  • Местные выборы: полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений
  • Местные выборы: полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений
  • Местные выборы: полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений
  • Местные выборы: полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений
  • Местные выборы: полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений
  • Местные выборы: полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений
Подкуп избирателей и хулиганство: какие нарушения фиксируют перед местными выборами / 3 фотографии

Кроме того, правоохранители составили 72 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы 2020

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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