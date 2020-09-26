В Украине продолжает расти количество новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 3 833 новых случая Covid-19, в общем 195 504.
За сутки умерло 76 украинцев, в общем 3 903. Выздоровели 1 740 человек, в общем 86 873.
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Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (447), Харьковской области (380) и Тернопольской области (284).
Коронавирус по регионам
- Винницкая обл — 5 784 (+131);
- Волынская обл — 7 500 (+138);
- Днепропетровская обл — 5 118 (+201);
- Донецкая обл — 2 964 (+113);
- Житомирская обл — 5 531 (+128);
- Закарпатская обл — 9 580 (+90);
- Запорожская обл — 3 568 (+140);
- Ивано-Франковская обл — 13 212 (+132);
- Кировоградская обл — 1 069 (+17);
- Киев — 21 492 (+447);
- Киевская обл — 8 571 (+141);
- Львовская обл — 19 636 (+171);
- Луганская обл — 938 (+44);
- Николаевская обл — 2 875 (+93);
- Одесская обл — 12 734 (+264);
- Полтавская обл — 1 844 (+92);
- Ровенская обл — 11 928 (+154);
- Сумская обл — 3 549 (+75);
- Тернопольская обл — 12 863 (+284);
- Харьковская обл — 16 870 (+380);
- Херсонская обл — 1 000 (+46);
- Хмельницкая обл — 5 531 (+170);
- Черновицкая обл — 13 902 (+166);
- Черкасская обл — 3 579 (+111);
- Черниговская обл — 3 875 (+105).
Города, где украинцы соблюдают самоизоляцию
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине 25 сентября
МОЗ утром 25 сентября сообщил, что коронавирус в Украине подтвердили в 3 565 новых больных. Общая число больных составило — 191 761 человека.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 70 украинский, излечилось 1675.
В Минздраве также сообщили, что информация о продаже лекарств от Сovid-19 в аптеках не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях. Сейчас эффективных ” чудо ” — таблеток не существует.