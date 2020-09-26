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Факты / Украина / Общество

Более 3,8 тыс. за сутки — в Украине растет количество новых случаев Covid-19

В Украине продолжает расти количество новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 3 833 новых случая Covid-19, в общем 195 504.

За сутки умерло 76 украинцев, в общем 3 903. Выздоровели 1 740 человек, в общем 86 873.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (447), Харьковской области (380) и Тернопольской области (284).

Коронавирус по регионам

  • Винницкая обл — 5 784 (+131);
  • Волынская обл — 7 500 (+138);
  • Днепропетровская обл — 5 118 (+201);
  • Донецкая обл — 2 964 (+113);
  • Житомирская обл — 5 531 (+128);
  • Закарпатская обл — 9 580 (+90);
  • Запорожская обл — 3 568 (+140);
  • Ивано-Франковская обл — 13 212 (+132);
  • Кировоградская обл — 1 069 (+17);
  • Киев — 21 492 (+447);
  • Киевская обл — 8 571 (+141);
  • Львовская обл — 19 636 (+171);
  • Луганская обл — 938 (+44);
  • Николаевская обл — 2 875 (+93);
  • Одесская обл — 12 734 (+264);
  • Полтавская обл — 1 844 (+92);
  • Ровенская обл — 11 928 (+154);
  • Сумская обл — 3 549 (+75);
  • Тернопольская обл — 12 863 (+284);
  • Харьковская обл — 16 870 (+380);
  • Херсонская обл — 1 000 (+46);
  • Хмельницкая обл — 5 531 (+170);
  • Черновицкая обл — 13 902 (+166);
  • Черкасская обл — 3 579 (+111);
  • Черниговская обл — 3 875 (+105).

Города, где украинцы соблюдают самоизоляцию

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 25 сентября

МОЗ утром 25 сентября сообщил, что коронавирус в Украине подтвердили в 3 565 новых больных. Общая число больных составило — 191 761 человека.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 70 украинский, излечилось 1675.

В Минздраве также сообщили, что информация о продаже лекарств от Сovid-19 в аптеках не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях. Сейчас эффективных ” чудо ” — таблеток не существует.

Источник: СНБО

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