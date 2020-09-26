В Украине продолжает расти количество новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 3 833 новых случая Covid-19, в общем 195 504.

За сутки умерло 76 украинцев, в общем 3 903. Выздоровели 1 740 человек, в общем 86 873.

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Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (447), Харьковской области (380) и Тернопольской области (284).

Коронавирус по регионам

Винницкая обл — 5 784 (+131);

Волынская обл — 7 500 (+138);

Днепропетровская обл — 5 118 (+201);

Донецкая обл — 2 964 (+113);

Житомирская обл — 5 531 (+128);

Закарпатская обл — 9 580 (+90);

Запорожская обл — 3 568 (+140);

Ивано-Франковская обл — 13 212 (+132);

Кировоградская обл — 1 069 (+17);

Киев — 21 492 (+447);

Киевская обл — 8 571 (+141);

Львовская обл — 19 636 (+171);

Луганская обл — 938 (+44);

Николаевская обл — 2 875 (+93);

Одесская обл — 12 734 (+264);

Полтавская обл — 1 844 (+92);

Ровенская обл — 11 928 (+154);

Сумская обл — 3 549 (+75);

Тернопольская обл — 12 863 (+284);

Харьковская обл — 16 870 (+380);

Херсонская обл — 1 000 (+46);

Хмельницкая обл — 5 531 (+170);

Черновицкая обл — 13 902 (+166);

Черкасская обл — 3 579 (+111);

Черниговская обл — 3 875 (+105).

Города, где украинцы соблюдают самоизоляцию

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 25 сентября

МОЗ утром 25 сентября сообщил, что коронавирус в Украине подтвердили в 3 565 новых больных. Общая число больных составило — 191 761 человека.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 70 украинский, излечилось 1675.

В Минздраве также сообщили, что информация о продаже лекарств от Сovid-19 в аптеках не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях. Сейчас эффективных ” чудо ” — таблеток не существует.