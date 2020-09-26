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Факты / Украина / Общество

Воздвижение Креста Господня: традиции, приметы, запреты

Воздвижение Креста Господня или просто Воздвижение 2020 выпадает на 27 сентября. Этот церковный праздник имеет постоянную дату.

Самое интересное о празднике, который связан с событием обнаружения и прославления орудия нашего спасения от рабства греха и страстей, ставшее после Воскресения Господа символом победы жизни над смертью, читайте на сайте Факты ICTV.

Легенда о Животворящем Кресте Господнем

Церковные легенды связывают этот праздник с римским императором Константином I Великим. В 311 году перед решающей битвой за престол он увидел на небе крест с надписью: Сим побеждай! А ночью Константину во сне явился Иисус Христос и велел сделать военный флаг с таким крестом.

Он так и сделал. Победив в битве врага Максенция, он приказал вложить флаг, который принес победу, в руки своей статуи на площади Рима.

Воздвижение Креста Господня

После того, как в 323 году Константин стал единоличным правителем Римской империи, он решил найти главную святыню христиан.

С этой целью он направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену. Она нашла три креста, и чтобы понять, какой из них является животворным, патриарх Иерусалимский Макарий приказал поочередно прикладывать кресты к мертвецу. Только после приложения к третьему кресту мертвый человек ожил.

Император Константин велел воздвигнуть в Иерусалиме величественный храм в честь Воскресения Христова, который строился 10 лет и был освящен 26 сентября 335 года. А на следующий день — 27 сентября — было установлено празднование в честь Воздвижения Креста Господня.

Читайте: Какого числа Воздвижение 2020 — дата

Традиции и запреты на Воздвижение

  • В народе говорили, что на Воздвижение осень лето отодвигает. За три дня до праздника убирали все овощи с корнями, чтобы утренние заморозки не погубили урожай.
  • Также 27 сентября начинали сажать яблони и смородину — это можно делать примерно до середины октября.
  • Крестьяне занимались заготовками капусты на зиму и часто делали это вместе, организуя так называемые капустные вечеринки. Считалось, если девушка, собираясь на посиделки, прочитает специальный заговор, то встретит парня, которого полюбит.
  • Старались не планировать важных дел на Воздвижение, поскольку они могли закончиться неудачно.
  • В этот день птицы начинают улетать в теплые края, а все гады земные (змеи, ужи, ящерицы) прячутся в норы. Поэтому запрещалось в лес ходить, чтобы змея не затащила в свою яму. Если же змея укусит человека, то ему закрыты двери в теплые края, и она замерзнет зимой.

Следили 27 сентября и за погодой. Если на Воздвижение гуси высоко летят – весной будет большое наводнение, и наоборот, а если дует холодный ветер – лето будет теплым.

Немало больших праздников будет и в октябре, например, преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова 9 октября.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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