Воздвижение Креста Господня или просто Воздвижение 2020 выпадает на 27 сентября. Этот церковный праздник имеет постоянную дату.
Самое интересное о празднике, который связан с событием обнаружения и прославления орудия нашего спасения от рабства греха и страстей, ставшее после Воскресения Господа символом победы жизни над смертью, читайте на сайте Факты ICTV.
Легенда о Животворящем Кресте Господнем
Церковные легенды связывают этот праздник с римским императором Константином I Великим. В 311 году перед решающей битвой за престол он увидел на небе крест с надписью: Сим побеждай! А ночью Константину во сне явился Иисус Христос и велел сделать военный флаг с таким крестом.
Он так и сделал. Победив в битве врага Максенция, он приказал вложить флаг, который принес победу, в руки своей статуи на площади Рима.
После того, как в 323 году Константин стал единоличным правителем Римской империи, он решил найти главную святыню христиан.
С этой целью он направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену. Она нашла три креста, и чтобы понять, какой из них является животворным, патриарх Иерусалимский Макарий приказал поочередно прикладывать кресты к мертвецу. Только после приложения к третьему кресту мертвый человек ожил.
Император Константин велел воздвигнуть в Иерусалиме величественный храм в честь Воскресения Христова, который строился 10 лет и был освящен 26 сентября 335 года. А на следующий день — 27 сентября — было установлено празднование в честь Воздвижения Креста Господня.
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Традиции и запреты на Воздвижение
- В народе говорили, что на Воздвижение осень лето отодвигает. За три дня до праздника убирали все овощи с корнями, чтобы утренние заморозки не погубили урожай.
- Также 27 сентября начинали сажать яблони и смородину — это можно делать примерно до середины октября.
- Крестьяне занимались заготовками капусты на зиму и часто делали это вместе, организуя так называемые капустные вечеринки. Считалось, если девушка, собираясь на посиделки, прочитает специальный заговор, то встретит парня, которого полюбит.
- Старались не планировать важных дел на Воздвижение, поскольку они могли закончиться неудачно.
- В этот день птицы начинают улетать в теплые края, а все гады земные (змеи, ужи, ящерицы) прячутся в норы. Поэтому запрещалось в лес ходить, чтобы змея не затащила в свою яму. Если же змея укусит человека, то ему закрыты двери в теплые края, и она замерзнет зимой.
Следили 27 сентября и за погодой. Если на Воздвижение гуси высоко летят – весной будет большое наводнение, и наоборот, а если дует холодный ветер – лето будет теплым.
Немало больших праздников будет и в октябре, например, преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова 9 октября.
Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.