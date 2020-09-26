Коронавирус в Украине не отступает, а количество новых случаев растет. Так, по состоянию на утро 26 сентября в Украине обнаружили 195 504 случая.

За минувшие сутки подтвердили еще 3 833 новых случая Covid-19.

За сутки умерло 76 украинцев, всего 3 903, выздоровело 1 740 человек, всего 86 873.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (447), Харьковской области (380) и Тернопольской области (284).

В то же время, Киев и 22 области не готовы к ослаблению карантина.

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В этих регионах превышен показатель заболеваемости 100 тыс. населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2.

Так, в Киеве зафиксировали 447 случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице 21 492 подтвержденных случая заболевания Covid-19. За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Коронавирус в Украине 25 сентября

Для сравнения, МОЗ утром 25 сентября сообщил, что коронавирус в Украине подтвердили у 3 565 новых больных. Общее число больных составило 191 761 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 70 украинцев, выздоровело 1 675 людей.

В Минздраве также сообщили, что информация о продаже лекарств от Сovid-19 в аптеках не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях. Сейчас эффективных “чудо”-таблеток не существует.