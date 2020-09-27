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Факты / Украина / Общество

Авиакатастрофа под Чугуевом: спасатели собрали все обломки самолета Ан-26

На месте падения самолета под Чугуевом спасатели завершили работы, собрав все обломки Ан-26.

От ГСЧС привлекалось 70 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте трагедии еще проводятся следственные действия.

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Авиакатастрофа под Харьковом: как это было

25 сентября в Харьковской области под Чугуевым упал самолет Ан-26 ПС ВСУ. На борту находились 27 человек: 20 курсантов ХНУ Воздушных сил и 7 членов экипажа.

В результате катастрофы погибли 25 человек, один парень умер в больнице, а еще один смог выжить и сейчас в стабильном состоянии находится в больнице.

Следствие рассматривает четыре версии, почему произошла авиакатастрофа. По данным председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, в военном самолете Ан-26 находились люди из 11 областей.

Источник: МВД

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