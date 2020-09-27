В условиях плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тестирование. Кроме того, если у пациента есть заключение врача, в котором указано, что он нуждается в лечении в стационаре, тестирование делают за счет государства.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Что касается ИФА-тестирования, то при обновлении наших стандартов медицинской помощи мы четко определили, что в случае плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тест. Больница при госпитализации должна бесплатно делать тестирование, — объяснил Степанов.

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Накануне Минздрав ввел обязательную госпитализацию людей с хроническими болезнями при Covid-19. Теперь в обязательном порядке должны проходить лечение в стационаре пациенты, которые входят в группы риска.

В частности, к ним относятся люди с почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями и другие.