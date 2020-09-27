День туризма в Украине: поздравления в СМС и картинках

27 сентября — международный день туризма. Праздник был учрежден еще в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в Испании. День туризма в Украине начали отмечать с 1998 года.
Цель — привлечение внимания людей к проблемам туризма, его развитие и укрепление международных связей.
Всемирная туристическая организация ежегодно посвящает определенную тему этому дню. Для примера — защиты природы и водных ресурсов, сохранению мирового наследия, спорта, борьбе с бедностью и призывам к миру.
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День туризма отмечают во всем мире, поэтому традиционно в этот день проходят различные мероприятия и фестивали.
Поздравления с днем туризма в картинках:
Поздравления с днем туризма в СМС:
***
Поздравляю с днем туризма,
И желаю приключений,
Много путешествий в жизни,
Только ярких впечатлений.
***
Пусть глаза огнем сияют,
Покоряются вершины,
Пусть задор не угасает,
Никогда не знать рутины!
***
Есть жаркие страны на нашей планете,
Есть красивые города, острова.
С турфирмой легко побывать в целом свете,
Хочешь — в холод, а хочешь — на моря!
***
Весь мир день туризма сейчас отмечает,
И мы «спасибо» говорим!
Работа важная у вас, мы знаем,
От всей души благодарим!
***
Закинув на плечи рюкзак,
Идёшь незнакомой тропою,
И ветер свистит тебе в такт,
И ноги омыты росою.
Здесь воздух так светел и свеж,
Что хочется впрок надышаться,
Покинув селений рубеж,
Ты жизнью спешишь наслаждаться.
***
Ходить пешком — великое занятье,
Через леса и горы, и поля,
Степные травы служат нам кроватью,
И бесконечно велика Земля.
Хоть сотню лет прокладывай маршруты,
Всегда с тобой останется мечта
Из душного вновь вырваться уюта
И посетить далекие места.
***
Мы всех туристов поздравляем,
Достичь высот мы вам желаем.
И пусть как горный ручеек
Для вас звенит сей поздравок.
Пускай дорога будет легкой,
Погода пусть не подведет.
Ведь с песней доброй и задорной
Турист всегда в поход идет.
***
С Днем туризма поздравляю
Тебя, друг мой дорогой,
Пусть всегда дорога будет
Только легкой и прямой!
Я желаю много новых,
Неизведанных чудес,
И побольше интересных
И красивых новых мест!
***
Пропаганда туризма — мира задача.
Пусть палатка на море с яхтой в придачу.
Пусть к вершинам стремления, вверх с рюкзаком.
По тропинке к заветным чащам пешком.
***
Поздравляю с днем туризма
И желаю оптимизма
Путешествиям — ура!
И в музей, и у костра.
Чтоб в палатке было сухо,
Не жужжала в ухо муха,
Чтобы волки стороной
Обходили лагерь твой.