День туризма в Украине: поздравления в СМС и картинках

27 сентября — международный день туризма. Праздник был учрежден еще в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в Испании. День туризма в Украине начали отмечать с 1998 года.

Цель — привлечение внимания людей к проблемам туризма, его развитие и укрепление международных связей.

Всемирная туристическая организация ежегодно посвящает определенную тему этому дню. Для примера — защиты природы и водных ресурсов, сохранению мирового наследия, спорта, борьбе с бедностью и призывам к миру.

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День туризма отмечают во всем мире, поэтому традиционно в этот день проходят различные мероприятия и фестивали.

Поздравления с днем ​​туризма в картинках:

Поздравления с днем ​​туризма в СМС:

***

Поздравляю с днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

***

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

***

Есть жаркие страны на нашей планете,

Есть красивые города, острова.

С турфирмой легко побывать в целом свете,

Хочешь — в холод, а хочешь — на моря!

***

Весь мир день туризма сейчас отмечает,

И мы «спасибо» говорим!

Работа важная у вас, мы знаем,

От всей души благодарим!

***

Закинув на плечи рюкзак,

Идёшь незнакомой тропою,

И ветер свистит тебе в такт,

И ноги омыты росою.

Здесь воздух так светел и свеж,

Что хочется впрок надышаться,

Покинув селений рубеж,

Ты жизнью спешишь наслаждаться.

***

Ходить пешком — великое занятье,

Через леса и горы, и поля,

Степные травы служат нам кроватью,

И бесконечно велика Земля.

Хоть сотню лет прокладывай маршруты,

Всегда с тобой останется мечта

Из душного вновь вырваться уюта

И посетить далекие места.

***

Мы всех туристов поздравляем,

Достичь высот мы вам желаем.

И пусть как горный ручеек

Для вас звенит сей поздравок.

Пускай дорога будет легкой,

Погода пусть не подведет.

Ведь с песней доброй и задорной

Турист всегда в поход идет.

***

С Днем туризма поздравляю

Тебя, друг мой дорогой,

Пусть всегда дорога будет

Только легкой и прямой!

Я желаю много новых,

Неизведанных чудес,

И побольше интересных

И красивых новых мест!

***

Пропаганда туризма — мира задача.

Пусть палатка на море с яхтой в придачу.

Пусть к вершинам стремления, вверх с рюкзаком.

По тропинке к заветным чащам пешком.

***

Поздравляю с днем туризма

И желаю оптимизма

Путешествиям — ура!

И в музей, и у костра.

Чтоб в палатке было сухо,

Не жужжала в ухо муха,

Чтобы волки стороной

Обходили лагерь твой.