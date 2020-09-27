День воспитателя в Украине: поздравления в СМС и картинках

День воспитателя в Украине празднуют 27 сентября. Этот праздник появился еще в 2011 году, а сама идея создания заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам дошкольного образования.

В первую очередь в этот праздничный день поздравляют воспитателей, но и о других работников детского сада забывать не стоит.

То есть поздравления принимают все люди, которые обеспечивают безопасность и комфорт вашим малышам.

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Традиций как таковых на официальном государственном уровне нет, но часто в самих образовательных учреждениях устраивают торжества.

Поздравления в картинках с днем ​​воспитателя:

Поздравления в СМС с днем ​​воспитателя:

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С Днем воспитателя примите поздравленья,

Успеха вам, надежды и терпенья.

Пусть каждый день вам дарит вдохновенье

И только лучшие от жизни впечатленья!

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Мы сегодня отмечаем

Праздник воспитателя.

Пусть у вас всё будет в жизни

Просто замечательно!

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В день воспитателя успехов,

Детей послушных, золотых,

А в группе радости и смеха,

Рабочих дней всегда простых.

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Воспитателям — спасибо!

Нам не справиться без вас.

Небо пусть пошлет вам силы,

Счастье и любовь бог даст.

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Успешной работы, хорошей зарплаты,

Чтоб детки всегда вас любили!

Родители пусть уважают за вклады

В детей что вы в наших вносили!

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С Днем воспитателя тебя,

Пусть детки радуют всегда,

Пусть слушают, не огорчают,

Вдохновляют, уважают!

***

С днём воспитателя мы вас

Хотим поздравить в этот час!

Успехов в жизни пожелать,

Любить и верить, и мечтать!

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В день воспитателя хотим,

Добра вам пожелать.

От всей души благодарим,

Поменьше уставать.

Мы, вам спасибо говорим,

И очень вами дорожим.

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В день воспитателя здоровья и тепла,

Чтоб детки вас приятно удивляли,

Здоровья, нежности, успеха и добра,

Чтоб Вы ни дня, ничуть не унывали.

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Воспитателя день отмечаем!

Мы и дети души в вас не чаем,

Поздравляем! И скажут все дети:

Воспитатель вы лучший на свете!