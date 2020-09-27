День воспитателя в Украине: поздравления в СМС и картинках

День воспитателя в Украине празднуют 27 сентября. Этот праздник появился еще в 2011 году, а сама идея создания заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам дошкольного образования.
В первую очередь в этот праздничный день поздравляют воспитателей, но и о других работников детского сада забывать не стоит.
То есть поздравления принимают все люди, которые обеспечивают безопасность и комфорт вашим малышам.
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Традиций как таковых на официальном государственном уровне нет, но часто в самих образовательных учреждениях устраивают торжества.
Поздравления в картинках с днем воспитателя:
Поздравления в СМС с днем воспитателя:
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С Днем воспитателя примите поздравленья,
Успеха вам, надежды и терпенья.
Пусть каждый день вам дарит вдохновенье
И только лучшие от жизни впечатленья!
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Мы сегодня отмечаем
Праздник воспитателя.
Пусть у вас всё будет в жизни
Просто замечательно!
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В день воспитателя успехов,
Детей послушных, золотых,
А в группе радости и смеха,
Рабочих дней всегда простых.
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Воспитателям — спасибо!
Нам не справиться без вас.
Небо пусть пошлет вам силы,
Счастье и любовь бог даст.
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Успешной работы, хорошей зарплаты,
Чтоб детки всегда вас любили!
Родители пусть уважают за вклады
В детей что вы в наших вносили!
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С Днем воспитателя тебя,
Пусть детки радуют всегда,
Пусть слушают, не огорчают,
Вдохновляют, уважают!
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С днём воспитателя мы вас
Хотим поздравить в этот час!
Успехов в жизни пожелать,
Любить и верить, и мечтать!
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В день воспитателя хотим,
Добра вам пожелать.
От всей души благодарим,
Поменьше уставать.
Мы, вам спасибо говорим,
И очень вами дорожим.
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В день воспитателя здоровья и тепла,
Чтоб детки вас приятно удивляли,
Здоровья, нежности, успеха и добра,
Чтоб Вы ни дня, ничуть не унывали.
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Воспитателя день отмечаем!
Мы и дети души в вас не чаем,
Поздравляем! И скажут все дети:
Воспитатель вы лучший на свете!