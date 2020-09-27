За последние сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 40 новых случаев заболевания Covid-19, в общем болеет 601 человек.

Пандемия не отступает, суточный прирост стабильно высок.

Список регионов, в которых нельзя ослабить карантин: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

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Коронавирус в Украине

В Украине продолжает наблюдаться отрицательная динамика коронавируса. За сутки Covid-19 заболели еще 3 130 людей, от начала пандемии — 198 634.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 959 пациентов, за сутки — 56. С начала пандемии выздоровели 87 882 украинца, из них 1 009 за сутки.

Наибольшее количество больных за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области (494), Киеве (323) и Днепропетровской области (167).