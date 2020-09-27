Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 27 сентября в Киеве зафиксировали 323 случая заражения коронавирусом.

Всего в столице 21 815 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За последние сутки 11 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 361.

Заболели:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет;

15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет/

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В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Остальные — на самоизоляции.

За минувшие сутки 95 человек выздоровели. Всего коронавирус преодолели 6 482 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 69, в Соломенском — 54, в Оболонском — 47.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: