После падения Ан-26 ни один курсант не отчислился — в ВСУ опровергли фейк

Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло информацию, что якобы после авиакатастрофы курсанты-летчики хотят покинуть вуз.

— Ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета, — подчеркнуло командование.

В ВСУ отмечают, что информация о так называемом массовом написании рапортов на отчисления курсантами летного факультета первого курса не что иное, как попытка дестабилизировать ситуацию.

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Авиакатастрофа под Харьковом

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26 ВВС ВСУ. На борту находились 27 человек, из которых 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа.

26 мужчин погибли, выжил только 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом. Следователи уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ