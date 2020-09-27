В Украине продолжает наблюдаться отрицательная динамика коронавируса. За сутки Covid-19 заболели еще 3 130 людей, от начала пандемии — 198 634.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 959 пациентов, за сутки — 56. С начала пандемии выздоровели 87 882 украинца, из них 1 009 за сутки.

Наибольшее количество больных за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области (494), Киеве (323) и Днепропетровской области (167).

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Статистика распространения коронавируса в областях:

Винницкая — 5 900 (+116)

Волынская — 7 632 (+132)

Днепропетровская — 5 285 (+167)

Донецкая — 3 016 (+52)

Житомирская — 5 656 (+125)

Закарпатская — 9 632 (+52)

Запорожская — 3 663 (+95)

Ивано-Франковск — 13 335 (+123)

Кировоградская — 1 074 (+5)

Киев — 21 815 (+323)

Киевская — 8 714 (+143)

Львовская — 19 784 (+148)

Луганская — 974 (+36)

Николаевская — 2 980 (+105)

Одесская — 12 876 (+142)

Полтавская — 1 910 (+66)

Ровенская — 12 032 (+104)

Сумская — 3 672 (+123)

Тернопольская — 12 986 (+123)

Харьковская — 17 364 (+494)

Херсонская — 1 049 (+49)

Хмельницкая — 5 622 (+91)

Черновицкая — 14 009 (+107)

Черкасская — 3 694 (+124)

Черниговская — 3 960 (+85)

Коронавирус в Украине 26 сентября

Накануне, 26 сентября, коронавирусом в Украине заболели 3 833 человека. Общее количество заболевших составило — 195 504.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 76 украинцев, от начала пандемии 3 903. Вылечились за сутки 1 740 больных, в целом побороли болезнь 86 873 пациента.