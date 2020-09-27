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Факты / Украина

Показатель держится на высоком уровне: в Украине 3 130 новых случаев Covid-19

В Украине продолжает наблюдаться отрицательная динамика коронавируса. За сутки Covid-19 заболели еще 3 130 людей, от начала пандемии — 198 634.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 959 пациентов, за сутки — 56. С начала пандемии выздоровели 87 882 украинца, из них 1 009 за сутки.

Наибольшее количество больных за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области (494), Киеве (323) и Днепропетровской области (167).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Статистика распространения коронавируса в областях:

  • Винницкая — 5 900 (+116)
  • Волынская — 7 632 (+132)
  • Днепропетровская — 5 285 (+167)
  • Донецкая — 3 016 (+52)
  • Житомирская — 5 656 (+125)
  • Закарпатская — 9 632 (+52)
  • Запорожская — 3 663 (+95)
  • Ивано-Франковск — 13 335 (+123)
  • Кировоградская — 1 074 (+5)
  • Киев — 21 815 (+323)
  • Киевская — 8 714 (+143)
  • Львовская — 19 784 (+148)
  • Луганская — 974 (+36)
  • Николаевская — 2 980 (+105)
  • Одесская — 12 876 (+142)
  • Полтавская — 1 910 (+66)
  • Ровенская — 12 032 (+104)
  • Сумская — 3 672 (+123)
  • Тернопольская — 12 986 (+123)
  • Харьковская — 17 364 (+494)
  • Херсонская — 1 049 (+49)
  • Хмельницкая — 5 622 (+91)
  • Черновицкая — 14 009 (+107)
  • Черкасская — 3 694 (+124)
  • Черниговская — 3 960 (+85)

Коронавирус в Украине 26 сентября

Накануне, 26 сентября, коронавирусом в Украине заболели 3 833 человека. Общее количество заболевших составило — 195 504.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 76 украинцев, от начала пандемии 3 903. Вылечились за сутки 1 740 больных, в целом побороли болезнь 86 873 пациента.

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