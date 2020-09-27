В Украине продолжает наблюдаться отрицательная динамика коронавируса. За сутки Covid-19 заболели еще 3 130 людей, от начала пандемии — 198 634.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 959 пациентов, за сутки — 56. С начала пандемии выздоровели 87 882 украинца, из них 1 009 за сутки.
Наибольшее количество больных за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области (494), Киеве (323) и Днепропетровской области (167).
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Статистика распространения коронавируса в областях:
- Винницкая — 5 900 (+116)
- Волынская — 7 632 (+132)
- Днепропетровская — 5 285 (+167)
- Донецкая — 3 016 (+52)
- Житомирская — 5 656 (+125)
- Закарпатская — 9 632 (+52)
- Запорожская — 3 663 (+95)
- Ивано-Франковск — 13 335 (+123)
- Кировоградская — 1 074 (+5)
- Киев — 21 815 (+323)
- Киевская — 8 714 (+143)
- Львовская — 19 784 (+148)
- Луганская — 974 (+36)
- Николаевская — 2 980 (+105)
- Одесская — 12 876 (+142)
- Полтавская — 1 910 (+66)
- Ровенская — 12 032 (+104)
- Сумская — 3 672 (+123)
- Тернопольская — 12 986 (+123)
- Харьковская — 17 364 (+494)
- Херсонская — 1 049 (+49)
- Хмельницкая — 5 622 (+91)
- Черновицкая — 14 009 (+107)
- Черкасская — 3 694 (+124)
- Черниговская — 3 960 (+85)
Коронавирус в Украине 26 сентября
Накануне, 26 сентября, коронавирусом в Украине заболели 3 833 человека. Общее количество заболевших составило — 195 504.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 76 украинцев, от начала пандемии 3 903. Вылечились за сутки 1 740 больных, в целом побороли болезнь 86 873 пациента.