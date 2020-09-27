Состояние здоровья курсанта, который выжил в катастрофе Ан-26, улучшается

Вячеслав Золочевский, который выжил после авиакатастрофы под Чугуевом, выздоравливает. Пока он в состоянии средней тяжести.
Подполковник медицинской службы Юрий Клапчук отмечает, что сейчас наблюдается положительная динамика выздоровления у пациента.
По словам медика, курсант чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными. В ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.
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Следователи Государственного бюро расследований уже допросили парня. Вячеслава спасло определенное стечение обстоятельств — его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.
Авиакатастрофа под Харьковом
Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26 ВВС ВСУ. На борту находились 27 человек, из которых 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа.
26 мужчин погибли, выжил только 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом. Следователи уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.
Источник: Армія.Inform