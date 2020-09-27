В Карпатах выпал снег, видимость упала до 100 метров

На одной из самых высоких вершин Карпат горе Поп Иван 27 сентября выпал снег.

Видео с Черногорского хребта, на котором видно припорошенную снегом землю, опубликовал в сети Руслан Гродюк.

Опубликовано Ruslan Grodyuk Суббота, 26 сентября 2020 г.

Мокрый снег на горе выпал из-за того, что температура воздуха упала там до 0°С.

Дождь со снегом ограничил видимость Черногорского горного поисково-спасательного поста до 100 метров.

Станом на 8:55 27.09.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 10-12м/с, хмарно, дощ з мокрим снігом, обмежена видимість до 100м. Опубликовано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Суббота, 26 сентября 2020 г.

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Будет ли снег зимой

В начале зимы будет идти мокрый снег, но из-за высокой температуры воздуха он не будет ложиться, спрогнозировала метеоролог Вазира Мартазинова.

Слова о том, что не следует ждать снежную и морозную зиму в Украине, подтвердила также президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Из-за изменений климата в будущем на всей территории страны будет превалировать степной климат, который сейчас характерен для юга Украины.

Фото: Руслан Гродюк