В Слуге народа проверяют обвинения нардепа Галушко

Слуга народа изучает информацию о том, что все места в списке этой политсилы в округе №97 в Киевской области якобы проданы, о чем в своем видеообращении заявил народный депутат Николай Галушко.

— 26 сентября упомянутый депутат изложил в соцсети видеообращение к президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке Слуги народа в округе №97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку “договорняки” и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки, — говорится в заявлении партии.

В политсиле также проверяют факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии Слуга народа Александр Дубинский.

По его данным, Галушко встречался с политическими оппонентами Слуги народа в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

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Относительно намерений нардепа Галушко выйти из партии Слуга народа в политсиле отметили: когда от него поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят ее в соответствующем устава порядке.