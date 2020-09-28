Карантин в Украине — главные новости 28 сентября 2020

В Украине к ослаблению карантина состоянию на 28 сентября готова только Кировоградская область.

По данным Минздрава, только в этой области уровень эпидемической безопасности не превышает базовый уровень. Сейчас там показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней составляют 18,1 при норме 40.

Остальные 23 области и Киев не готовы к смягчению карантина, поскольку есть превышение индикаторных показателей.

Читайте: Коронавирус в Киеве: закроют ли школы и детсады с 1 октября

28 сентября в Киеве зафиксировали 328 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 22 143 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом.

За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 369.

С началом нового учебного года в Киеве возросло количество случаев коронавируса среди детей.

Всего за весь период заболели 1 592 ребенка. 674 из них (более 42%. — Ред.) Заболели только за последние 4 недели, сообщил мэр Виталий Кличко.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает наблюдаться отрицательная динамика коронавируса. 2 671 новый случай за сутки – такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на 28 сентября.

Это свидетельствует о положительной динамике заболеваемости. За все время эпидемии Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев. Из них от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 3 996 пациентов, за последний день — 37.

В то же время выздоровели 88 453 больных, из них 571 – за сутки.