Боялась, что моего сына нет: интервью с мамой курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26

Мать Вячеслава Золочевского — единственного курсанта, который выжил в результате катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве — рассказала о самочувствии сына и разговоре перед катастрофой.

— Вчера он позвонил мне в 16.00 и сказал: Мама, у меня полеты будут с шести до девяти вечера. Он был очень доволен, счастлив, он ждал эти полеты. Я увидела информацию, что произошла катастрофа. И еще когда я прочитала, что это были летные обучения, тем более там были курсанты из Кожедуба, я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет, — сказала она.

Женщина отметила, что ее сын учился на 3 курсе, а в перспективе должен был стать штурманом. Этот полет не был первым, поскольку ранее они уже летали.

— Он уже налетал пять часов. Может это и мало, но для него это было серьезно. Вячеслав ждал каждый полет, — сказала мама курсанта.

Когда случилась катастрофа и стало известно, что есть двое выживших, тогда родители и родные сразу приехали в больницу, чтобы понять, чей это ребенок.

— Меня пустили. Я на минуту увидела ребенка. Он был в сознании, немного приподнял голову и посмотрел на меня. Больше мне не позволили там быть.

Мать курсанта говорит, что сын выпрыгнул из горящего самолета. Времени, чтобы раскрылся парашют уже не было.

— Он был весь в крови и забинтованный. Я видела только глаза. Самое главное для меня, что мой ребенок жив.

На вопрос, почему сын решил ступить именно в этот университет, женщина ответила историей с детства Славка.

— С самого детства, он говорил, что хочет быть летчиком. Даже когда в школе ему давали грамоту, то объявляли, что награждается будущий летчик. Вот так он не отступил от своей цели, ему было очень сложно, но он добился своего, — говорит Ирина.

— Продолжит ли ваш сын обучения?

— Я не знаю, мне нужно с ним поговорить. Не могу ничего без него решать, я поддерживаю любую его инициативу. Для меня сейчас важно состояние его здоровья.

Авиакатастрофа под Харьковом

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26 ВВС ВСУ. На борту находились 27 человек, из которых 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа.

26 мужчин погибли, выжил только 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом. Следователи уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.

По словам вице-премьер-министра Украины, авиационным экспертам удалось изъять черные ящики. Их состояние удовлетворительное, однако информация сохранилась. Экспертиза продлится три-пять дней.