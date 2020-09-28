С началом нового учебного года в Киеве возросло количество случаев коронавируса среди детей.

Всего за весь период заболели 1 592 ребенка. 674 из них (более 42%. — Ред.) Заболели только за последние 4 недели, сообщил мэр Виталий Кличко.

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— Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5-ти до 14-ти лет, — сказал Кличко.

Коронавирус в Киеве

28 сентября в Киеве зафиксировали 328 случаев заражения Covid-19, всего в столице 22 143 подтвержденных случая.

За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 369.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 66, Оболонском — 52, Деснянском и Днепровском районах — по 39 случаев.