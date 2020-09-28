На вакцину против коронавируса и на меры по борьбе с Covid-19 в проекте бюджета на 2021 год Министерство здравоохранения Украины выделило более 15 млрд грн.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

— Мы заложили соответствующие средства на борьбу с эпидемиями и на меры, которые с этим связаны, в том числе и на вакцинацию, — отметил Максим Степанов.

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По его словам, при определении суммы специалисты ориентировались на стоимость вещества против вируса, которую предоставили компании-разработчики вакцины.

В то же время на вакцинацию от коронавируса за государственные средства могут рассчитывать граждане, которые находятся в группе риска, а именно пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания.

Вакцина от коронавируса

Ранее в Минздраве отмечали, что вакцину против коронавируса, кроме пенсионеров и украинцев, у которых есть сопутствующие заболевания, получат также медицинские работники, а именно те, кто оказывает помощь больным Covid-19.

Первоначально ее предоставят представителям силовых структур.

В приоритете также педагоги.