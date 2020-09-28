Курс валют НБУ на 28 сентября 2020 в Украине

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне.
На понедельника, 28 сентября НБУ установил курс 28,26 грн/1$ — по сравнению с исходными стоимость выросла на 2 копейки.
Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 28 сентября, зафиксировалось на 32,87 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 28.09:
- $ 1 — 28,26 грн;
- € 1 — 32,87 грн;
- 1 польский злотый — 7,21 грн;
- 10 российских рублей — 3,63 грн.
Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.
Стоимость $ будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.
Готовясь к коронавирусному кризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.