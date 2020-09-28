Катастрофа Ан-26: где и когда состоится церемония прощания

Завтра, 29 сентября с 09.00 до 10.00 на Мемориале Славы города Харькова состоится церемония памяти Вильхового Виталия Богдановича, курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, погибшего от тяжелых травм, полученных в авиакатастрофе военного самолета Ан-26.

Жители Харькова продолжают нести цветы к главному корпусу Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба и на место катастрофы.

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Авиакатастрофа под Чугуевом

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку в аэропорту Чугуева 25 сентября.

После падения самолета два человека выжили, но позже Вильховой скончался в больнице. Причина крушения не установлена.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил субботу днем ​​траура по жертвам авиакатастрофы и приказал приостановить полеты самолетов Ан-26 до завершения расследования причины авиакатастрофы.

В Минобороны Украины заявили, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере около 1,5 млн грн.

28 сентября Зеленский потребовал ускорить выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Ан-26.

Источник: Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Кожедуба