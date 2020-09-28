PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Катастрофа Ан-26: в Харькове 29 сентября попрощаются с погибшим курсантом

Завтра, 29 сентября с 09.00 до 10.00 на Мемориале Славы города Харькова состоится церемония памяти Вильхового Виталия Богдановича, курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, погибшего от тяжелых травм, полученных в авиакатастрофе военного самолета Ан-26.

Жители Харькова продолжают нести цветы к главному корпусу Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба и на место катастрофы.

Читайте: Авиакатастрофа под Чугуевом: курсант рассказал, как спасся в “капсуле”

Авиакатастрофа под Чугуевом

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку в аэропорту Чугуева 25 сентября.

После падения самолета два человека выжили, но позже Вильховой скончался в больнице. Причина крушения не установлена.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил субботу днем ​​траура по жертвам авиакатастрофы и приказал приостановить полеты самолетов Ан-26 до завершения расследования причины авиакатастрофы.

В Минобороны Украины заявили, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере около 1,5 млн грн.

28 сентября Зеленский потребовал ускорить выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Ан-26.

Катастрофа Ан-26: где и когда состоится церемония прощания

Источник: Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Кожедуба

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка