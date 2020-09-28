28 сентября в Киеве зафиксировали 328 случаев заражения Covid-19.
Всего в столице 22 143 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом.
За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 369.
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В больницы столицы госпитализировали больше 30 пациентов. Остальные — на самоизоляции.
За минувшие сутки 23 человека выздоровели. Всего коронавирус преодолели 6 505 жителей Киева.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.