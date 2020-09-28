Курс доллара к гривне в сентябре и ухудшение конъюнктуры валютного рынка не связанные с предложением валюты. Прежде всего, спрос растет со стороны импортеров потребительских товаров.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

По словам Гелетия, валюту также активно покупали предприятия, которые должны выплаты по внешним заимствованиям.

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В то же время НБУ не видит фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления гривни, поскольку экспорт из Украины во время кризиса снизился значительно меньше импорт.

Гелетий заверил, что НБУ не отказывался и не собирается отказываться от плавающего курсообразования, а курс будет двигаться в обе стороны.

Курс в обменниках

По состоянию на утро понедельника 28 сентября курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева ослаб на пять копеек и теперь составляет 28,40 грн/$1.

Ситуация с курсом евро осталась на уровне предыдущего дня — 33,10 грн/€1.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,20 грн за $1, а 32,60 грн за €1.