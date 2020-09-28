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Факты / Украина / Общество

Минобразования планирует реформу дошкольного образования

В Министерстве образования и науки Украины планируют реформирование системы дошкольного образования.

По словам исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета, ее хотят привести к общеевропейскому уровню, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

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— Концепция новой украинской школы изменила подходы к образовательному процессу. Министерство определило амбициозную цель — реально реформировать систему дошкольного образования, унифицировав общие подходы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общеевропейскими с учетом лучших традиций отечественной педагогики, — отметил он.

По словам Шкарлета, детсад символизирует начало самостоятельной жизни ребенка. Поэтому сегодня дошкольное образование ассоциируется с новыми идеями, экспериментами, открытиями.

По его данным, в Украине действуют почти 15 тыс. учреждений дошкольного образования, в которых 137 тыс. педагогов обучают и воспитывают 1,253 млн детей.

Образование в Украине

В МОН сообщили, что на период карантина школы имеют право ввести собственную шкалу оценивания.

Школы могут не использовать 12-балльную шкалу, а применять принцип — зачтено/не зачтено при проведении более 50% уроков в дистанционном формате. Такая оценка работы ученика будет применяться на уроках физкультуры, трудового обучения, изобразительного искусства и музыки.

Источник: Минобразования

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