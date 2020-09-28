В Гусятине Тернопольской области 59-летний мужчина облил себя бензином и поджег прямо в здании центра занятости. Очевидцам удалось его погасить, однако огонь поразил 50% тела и его забрала карета скорой помощи.

Причиной поджога стала нехватка стажа работы, из-за чего работники центра отказали ему в начислении пенсии.

Такой ответ огорчил мужчину, после чего он вышел в коридор и поджег себя.

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В Днепропетровской области задержали преступников, взорвавших банкомат

В Днепропетровский области правоохранители задержали группу лиц, которые взорвали и ограбили банкомат в почтовом отделении.

После этого они пытались покинуть место преступления на автомобиле. Однако полиции удалось вовремя остановить злоумышленников и изъять деньги. Как оказалось, это не первый случай — до этого группировка выполняла подобные преступления в других областях Украины.