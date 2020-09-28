Национальная служба здравоохранения Украины объяснила, какие именно услуги больным на коронавирус предоставляют бесплатно.

НСЗУ отметила, что медицинские учреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее должны предоставлять определенный перечень бесплатных услуг.

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По Программе медгарантий, украинец с подозрением на коронавирус или с положительным результатом должен получить бесплатно следующие услуги:

помощь семейного врача, с которым вы заключили декларацию;

услуги мобильной бригады, по направлению вашего врача или диспетчера региональной телефонной горячей линии по вопросам Covid-19;

помощь бригады скорой;

помощь в медучреждении в условиях стационара (тестирование на коронавирус, лабораторные и инструментальные исследования, медпомощь соответствии с отраслевыми стандартами, кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости, медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости, консультации врачей других специальностей).

В соответствии с Программой семейный врач должен предоставить все необходимые консультации пациенту и при необходимости направить мобильную бригаду, которая должна взять все необходимые анализы для проведения лабораторного исследования.

Национальная служба здравоохранения отметила, что в тариф на оплату услуг медучреждений, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусом как в условиях терапевтических/инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 сентября в Украине на коронавирус болеет 201 305 украинцев. За последние сутки было зафиксировано 2 671 новый случай. За все время пандемии умерли 3 996 пациентов, за последний день — 37. В то же время выздоровели 88 453 человека, из них 571 — в сутки.

Наибольшее количество больных Covid-19 в Киеве — 22 143, во Львовской области — 19 916, Харьковской — 17 703, Черновицкой — 14 113 и Ивано-Франковской — 13 445.

Источник: НСЗУ