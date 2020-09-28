Один из четверых обвиняемых в деле о крушении MH17 Олег Пулатов готов дать показания перед судом, но его защита посоветовала ему отказаться от выступления.
Об этом рассказал один из адвокатов Пулатова Сабине тен Дуссхатэ в судебном заседании в понедельник.
Защитница рассказала, что ее клиент видел сбитый МН17, но не участвовал в транспортировке или стрельбе из Бука.
При этом Пулатов признает, что воевал против Украины на Донбассе, рассказала адвокат.
Защита Пулатова возразила против выступления ее клиента в суде ради его безопасности, объяснила адвокат.
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Суд по делу MH17
28 сентября в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбитом MH17.
Слушания проходят в отсутствие всех четверых обвиняемых — троих россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.
Ранее в ходе судебного процесса, который состоялся 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у оккупационных сил России ракетной установки Бук.