Один из четверых обвиняемых в деле о крушении MH17 Олег Пулатов готов дать показания перед судом, но его защита посоветовала ему отказаться от выступления.

Об этом рассказал один из адвокатов Пулатова Сабине тен Дуссхатэ в судебном заседании в понедельник.

Защитница рассказала, что ее клиент видел сбитый МН17, но не участвовал в транспортировке или стрельбе из Бука.

При этом Пулатов признает, что воевал против Украины на Донбассе, рассказала адвокат.

Защита Пулатова возразила против выступления ее клиента в суде ради его безопасности, объяснила адвокат.

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Суд по делу MH17

28 сентября в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбитом MH17.

Слушания проходят в отсутствие всех четверых обвиняемых — троих россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Ранее в ходе судебного процесса, который состоялся 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у оккупационных сил России ракетной установки Бук.