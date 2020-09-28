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Факты / Украина

Обвиняемый по делу MH17 Пулатов намерен выступить в суде

Один из четверых обвиняемых в деле о крушении MH17 Олег Пулатов готов дать показания перед судом, но его защита посоветовала ему отказаться от выступления.

Об этом рассказал один из адвокатов Пулатова Сабине тен Дуссхатэ в судебном заседании в понедельник.

Защитница рассказала, что ее клиент видел сбитый МН17, но не участвовал в транспортировке или стрельбе из Бука.

При этом Пулатов признает, что воевал против Украины на Донбассе, рассказала адвокат.

Защита Пулатова возразила против выступления ее клиента в суде ради его безопасности, объяснила адвокат.

Читайте: Аксенов помогал боевикам во вторжении на Донбасс — Международная следственная группа по делу МН17

Суд по делу MH17

28 сентября в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбитом MH17.

Слушания проходят в отсутствие всех четверых обвиняемых — троих россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Ранее в ходе судебного процесса, который состоялся 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у оккупационных сил России ракетной установки Бук.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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