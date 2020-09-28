2 671 новый случай за сутки – такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на 28 сентября. Это свидетельствует о положительной динамике заболеваемости.
За все время эпидемии Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.
Из них от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 3 996 пациентов, за последний день — 37.
В то же время выздоровели 88 453 больных, из них 571 – за сутки.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за сутки заболели 164 ребенка и 122 медика, госпитализированы 472 человека.
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Сейчас в Украине 108 856 активных больных коронавирусом.
Больше всего случаев за сутки — в Харьковской области (339), в Киеве (328) и в Одесской области (203).
Какая ситуация в регионах:
- Винницкая обл – 5 974 (+74)
- Волынская обл – 7 775 (+143)
- Днепропетровская обл – 5 351 (+66)
- Донецкая обл – 3 046 (+30)
- Житомирская обл – 5 779 (+123)
- Закарпатская обл — 9654 (+22)
- Запорожская обл – 3 773 (+110)
- Ивано-Франковская обл – 13 445 (+110)
- Кировоградская обл – 1 077 (+3)
- г. Киев – 22 143 (+328)
- Киевская обл – 8 854 (+140)
- Львовская обл – 19 916 (+132)
- Луганская обл — 979 (+5)
- Николаевская обл – 3 011 (+31)
- Одесская обл – 13 079 (+203)
- Полтавская обл – 1 972 (+62)
- Ровенская обл – 12 145 (+113)
- Сумская обл – 3 813 (+141)
- Тернопольская обл – 13 139 (+153)
- Харьковская обл – 17 703 (+339)
- Херсонская обл – 1 062 (+13)
- Хмельницкая обл – 5 747 (+125)
- Черновицкая обл – 14 113 (+104)
- Черкасская обл – 3 759 (+65)
- Черниговская обл – 3 996 (+36).
Коронавирус в Украине 27 сентября
По состоянию на 27 сентября в Украине еще 3 130 человек заразились Covid-19. В целом вчера было 198 634 случая коронавируса.
Умерли за вчерашний день 56 пациентов, а выздоровели 87 882 больных.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Харьковской области, в столице и в Днепропетровской области.