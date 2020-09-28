2 671 новый случай за сутки – такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на 28 сентября. Это свидетельствует о положительной динамике заболеваемости.

За все время эпидемии Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.

Из них от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 3 996 пациентов, за последний день — 37.

В то же время выздоровели 88 453 больных, из них 571 – за сутки.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за сутки заболели 164 ребенка и 122 медика, госпитализированы 472 человека.

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Сейчас в Украине 108 856 активных больных коронавирусом.

Больше всего случаев за сутки — в Харьковской области (339), в Киеве (328) и в Одесской области (203).

Какая ситуация в регионах:

Винницкая обл – 5 974 (+74)

Волынская обл – 7 775 (+143)

Днепропетровская обл – 5 351 (+66)

Донецкая обл – 3 046 (+30)

Житомирская обл – 5 779 (+123)

Закарпатская обл — 9654 (+22)

Запорожская обл – 3 773 (+110)

Ивано-Франковская обл – 13 445 (+110)

Кировоградская обл – 1 077 (+3)

г. Киев – 22 143 (+328)

Киевская обл – 8 854 (+140)

Львовская обл – 19 916 (+132)

Луганская обл — 979 (+5)

Николаевская обл – 3 011 (+31)

Одесская обл – 13 079 (+203)

Полтавская обл – 1 972 (+62)

Ровенская обл – 12 145 (+113)

Сумская обл – 3 813 (+141)

Тернопольская обл – 13 139 (+153)

Харьковская обл – 17 703 (+339)

Херсонская обл – 1 062 (+13)

Хмельницкая обл – 5 747 (+125)

Черновицкая обл – 14 113 (+104)

Черкасская обл – 3 759 (+65)

Черниговская обл – 3 996 (+36).

Коронавирус в Украине 27 сентября

По состоянию на 27 сентября в Украине еще 3 130 человек заразились Covid-19. В целом вчера было 198 634 случая коронавируса.

Умерли за вчерашний день 56 пациентов, а выздоровели 87 882 больных.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Харьковской области, в столице и в Днепропетровской области.