В Киеве будут ремонтировать Железнодорожное шоссе — возможны пробки

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе в связи с проведением среднего ремонта.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
— С 9.00 до 19.00 28 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение. Завершат ремонт съезда с улицы Бойчука на шоссе, — говорится в сообщении.
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При благоприятных погодных условиях 28 сентября дорожники обустроят верхний слой асфальта.
Ремонт моста Патона
В Киеве пять лет будут ремонтировать мост Патона. Работа начнется после завершения проектирования.
По проекту реконструкции предусматривается:
- замена железобетонной монолитной плиты на стальную;
- дополнительная полоса движения;
- устранение реверсной полосы, по которой на мосту случается немало ДТП;
- барьерное ограждение между направлениями движения;
- обустройство велодорожки.
Реконструкцию должны завершить 31 декабря 2025 года.