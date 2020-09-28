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Факты / Украина

В Киеве будут ремонтировать Железнодорожное шоссе — возможны пробки

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Железнодорожном шоссе в связи с проведением среднего ремонта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

— С 9.00 до 19.00 28 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение. Завершат ремонт съезда с улицы Бойчука на шоссе, — говорится в сообщении.

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При благоприятных погодных условиях 28 сентября дорожники обустроят верхний слой асфальта.

В Киеве будут ремонтировать Железнодорожное шоссе — возможны пробки

Ремонт моста Патона

В Киеве пять лет будут ремонтировать мост Патона. Работа начнется после завершения проектирования.

По проекту реконструкции предусматривается:

  • замена железобетонной монолитной плиты на стальную;
  • дополнительная полоса движения;
  • устранение реверсной полосы, по которой на мосту случается немало ДТП;
  • барьерное ограждение между направлениями движения;
  • обустройство велодорожки.

Реконструкцию должны завершить 31 декабря 2025 года.

Источник: КГГА

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