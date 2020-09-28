PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы

В Херсонской области 27 сентября прошел ураган, вследствие которого пострадал человек.

Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в в пгт Большая Александровка, сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По его словам, ураган сорвал крышу и разбил окна школы.

Также поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб, из-за чего 710 жителям отключили подачу газа.

Читайте: Дожди только на западе: погода в Украине на 28 сентября (КАРТА)

  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
  • Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы
Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы / 4 фотографии

Ливень затопил Ивано-Франковск

Ливень в Одессе вечером 26 сентября затопил улицы, а сильный ветер повалил деревья.

Вследствие непогоды в водяной ловушке оказались семь авто, в которых находились 10 человек.

Спасателям ГСЧС пришлось откачать 120 м куб. воды из подвалов домов города.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх