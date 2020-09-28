В Херсонской области 27 сентября прошел ураган, вследствие которого пострадал человек.

Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в в пгт Большая Александровка, сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По его словам, ураган сорвал крышу и разбил окна школы.

Также поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб, из-за чего 710 жителям отключили подачу газа.

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Ураган под Херсоном повалил почти 50 деревьев и снес крышу школы / 4 фотографии

Ливень затопил Ивано-Франковск

Ливень в Одессе вечером 26 сентября затопил улицы, а сильный ветер повалил деревья.

Вследствие непогоды в водяной ловушке оказались семь авто, в которых находились 10 человек.

Спасателям ГСЧС пришлось откачать 120 м куб. воды из подвалов домов города.