Курс доллара в обменниках Киева

По состоянию на утро понедельника 28 сентября курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева ослаб на пять копеек и теперь составляет 28,40 грн/$1.

Ситуация с курсом евро осталась на уровне предыдущего дня — 33,10 грн/€1.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,20 грн за $1, а 32,60 грн за €1.

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В банках ситуация похожа на ту, что и в обменниках. Покупают американскую валюту по цене 28,10-28,20 грн за $1, продают по 28,45-28,50. Купить €1 можно по цене 32,50-32,60 грн.

Что будет с курсом доллара до конца года

Бояться резкого падения нацвалюты не стоит, убеждает помощник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, курс доллара в Украине существенно не изменится. Однако и значительного укрепления гривни, скажем до 27 грн/1$, не предвидится.

Кроме того, колебания гривны в 5% не выходят из нормы.