В Украине к ослаблению карантина состоянию на 28 сентября готова только Кировоградская область.
По данным Минздрава, только в этой области уровень эпидемической безопасности не превышает базовый уровень. Сейчас там показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней составляют 18,1 при норме 40.
Остальные 23 области и Киев не готовы к смягчению карантина, поскольку есть превышение индикаторных показателей.
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В столице количество больных коронавирусом за последние 14 дней составила 159 на 100 тыс. населения. Загруженность койко-мест в больницах — 55% за последние пять дней.
По состоянию на 28 сентября показатели заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. в областях составляют:
- Тернопольской — 377;
- Черновицкой — 206,8;
- Харьковской — 183,1;
- Ивано-Франковской — 152,9;
- Одесской — 142,9;
- Хмельницкой — 139;
- Ровенской — 138,1;
- Волынской — 138;
- Сумской — 123,3;
- Черниговской — 122,5;
- Житомирской — 115,4;
- Львовской — 114,1;
- Киевской — 106,2;
- Черкасской — 99,4;
- Николаевской — 86;
- Запорожской — 81,6;
- Закарпатской — 78,2;
- Винницкой — 73,4;
- Днепропетровской — 63,5;
- Луганской — 56,48;
- Полтавской — 54,2;
- Донецкой — 50.3;
- Херсонской — 40,8.
Данных относительно Крыма и Севастополя нет.
Дані щодо кількості хворих на коронавірус за областями
Коронавирус в Украине
По состоянию на 28 сентября в Украине зафиксировали 2 671 новый случай коронавируса. Всего на Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.
Умерли 3 996 пациентов, за последний день — 37. В то же время выздоровели 88 453 больные, из них 571 — в сутки.
Наибольшее количество больных коронавирус в Киеве — 22 143, Львовской области — 19 916, Харьковской — 17 703, Черновицкой — 14 113 и Ивано-Франковской — 13 445.