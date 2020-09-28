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Факты / Украина / Общество

В Украине только одна область готова к смягчению карантина

В Украине к ослаблению карантина состоянию на 28 сентября готова только Кировоградская область.

По данным Минздрава, только в этой области уровень эпидемической безопасности не превышает базовый уровень. Сейчас там показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней составляют 18,1 при норме 40.

Остальные 23 области и Киев не готовы к смягчению карантина, поскольку есть превышение индикаторных показателей.

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В столице количество больных коронавирусом за последние 14 дней составила 159 на 100 тыс. населения. Загруженность койко-мест в больницах — 55% за последние пять дней.

По состоянию на 28 сентября показатели заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. в областях составляют:

  • Тернопольской — 377;
  • Черновицкой — 206,8;
  • Харьковской — 183,1;
  • Ивано-Франковской — 152,9;
  • Одесской — 142,9;
  • Хмельницкой — 139;
  • Ровенской — 138,1;
  • Волынской — 138;
  • Сумской — 123,3;
  • Черниговской — 122,5;
  • Житомирской — 115,4;
  • Львовской — 114,1;
  • Киевской — 106,2;
  • Черкасской — 99,4;
  • Николаевской — 86;
  • Запорожской — 81,6;
  • Закарпатской — 78,2;
  • Винницкой — 73,4;
  • Днепропетровской — 63,5;
  • Луганской — 56,48;
  • Полтавской — 54,2;
  • Донецкой — 50.3;
  • Херсонской — 40,8.

Данных относительно Крыма и Севастополя нет.

Дані щодо кількості хворих на коронавірус за областями

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 сентября в Украине зафиксировали 2 671 новый случай коронавируса. Всего на Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.

Умерли 3 996 пациентов, за последний день — 37. В то же время выздоровели 88 453 больные, из них 571 — в сутки.

Наибольшее количество больных коронавирус в Киеве — 22 143, Львовской области — 19 916, Харьковской — 17 703, Черновицкой — 14 113 и Ивано-Франковской — 13 445.

Источник: Минздрав

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