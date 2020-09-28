В Украине к ослаблению карантина состоянию на 28 сентября готова только Кировоградская область.

По данным Минздрава, только в этой области уровень эпидемической безопасности не превышает базовый уровень. Сейчас там показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней составляют 18,1 при норме 40.

Остальные 23 области и Киев не готовы к смягчению карантина, поскольку есть превышение индикаторных показателей.

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В столице количество больных коронавирусом за последние 14 дней составила 159 на 100 тыс. населения. Загруженность койко-мест в больницах — 55% за последние пять дней.

По состоянию на 28 сентября показатели заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. в областях составляют:

Тернопольской — 377;

Черновицкой — 206,8;

Харьковской — 183,1;

Ивано-Франковской — 152,9;

Одесской — 142,9;

Хмельницкой — 139;

Ровенской — 138,1;

Волынской — 138;

Сумской — 123,3;

Черниговской — 122,5;

Житомирской — 115,4;

Львовской — 114,1;

Киевской — 106,2;

Черкасской — 99,4;

Николаевской — 86;

Запорожской — 81,6;

Закарпатской — 78,2;

Винницкой — 73,4;

Днепропетровской — 63,5;

Луганской — 56,48;

Полтавской — 54,2;

Донецкой — 50.3;

Херсонской — 40,8.

Данных относительно Крыма и Севастополя нет.

Дані щодо кількості хворих на коронавірус за областями

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 сентября в Украине зафиксировали 2 671 новый случай коронавируса. Всего на Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.

Умерли 3 996 пациентов, за последний день — 37. В то же время выздоровели 88 453 больные, из них 571 — в сутки.

Наибольшее количество больных коронавирус в Киеве — 22 143, Львовской области — 19 916, Харьковской — 17 703, Черновицкой — 14 113 и Ивано-Франковской — 13 445.