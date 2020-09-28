Доходы учителей с 1 сентября увеличились на 5,8%, с 1 января 2021 они увеличатся еще на 20% и с 1 июля — на 8%, рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

– То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%, – отметил он.

По его словам, доходы педагогов всех уровней за последние 29 лет системно так и не изменились, хотя были определенные сдвиги в вопросах некоторых надбавок и доплат.

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– Сегодня мы пытаемся это изменить, – добавил Шкарлет.

Кабмин заложил в проекте госбюджета на 2021 год увеличение расходов на образование на 34 млрд грн – до 173,8 млрд грн.

При этом на зарплаты педагогам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн. Это на 21,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.