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Ответ на Кавказ-2020: в Украине прошли самые масштабные военные учения

12 тыс. бойцов, 700 единиц военной техники, 7 тыс. резервистов. В Украине прошли стратегические командно-штабные учения Объединенные усилия-2020.

Термин стратегические означает, что речь идет об обороне страны в целом, а не отдельных регионов.

Главное внимание – к работе штабов. В начале 2020 году они перешли на так называемые J-структуры и работают теперь по стандартам НАТО. Все действия проходили под наблюдением иностранных инструкторов. Кое-где при непосредственном участии военных из США и Великобритании.

Полем боя стали не только суша, но и воздух и вода. Самолеты С-130 перелетели через всю Европу и высадили над Украиной несколькими волнами 450 британских десантников.

На учениях были представлены американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и стратегические беспилотники Global Hawk. Британцы привлекли к учениям истребители Eurofighter Typhoon. А украинцы представили ударные беспилотники турецкого производства Байрактар.

Для обороны от условного противника использовали высокоточную реактивную систему Ольха, противокорабельный ракетный комплекс Нептун, противовоздушную оружие С-300, комплексы Бук-М1 и С-125, штурмовики Су-25.

Читайте: Кремль гремит саблями: что кроется за учениями Кавказ-2020

Кроме того, удивили и новейшими вертолетами, дронами и другими установками, которые помогают защищать воздушное пространство и исследовать территорию для создания 3D-модели.

Важное внимание обратили на защиту морского побережья, которое на данный момент в Украине является наименее защищенным рубежом.

Нынешние маневры были в том числе и ответом на российские учения Кавказ-2020, которые прошли на этой неделе практически у наших границ и с какими связывали опасность продолжения агрессии Кремля на юге Украины.

Объединенные усилия-2020 стали для Украины первыми масштабными учениями, проводимыми полностью по стандартам НАТО и при мощном участии наших западных партнеров.

Также недавно в Украине прошли самые масштабные международные учения на территории Украины — Rapid Trident 2020.

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