Записи разговоров пилотов самолета Ан-26 нужно обнародовать — Геращенко

Нужно обнародовать записи переговоров пилотов самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом в Харьковской области 25 сентября.

Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

— Я также считаю, что переговоры пилота с диспетчером, переговоры в кабине пилотов необходимо публиковать, чтобы родные и близкие погибших знали, что случилось и чтобы вся страна также знала, — объяснил он.

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По словам Антона Геращенко, пока записи этих переговоров, как и другие записи с бортового самописца, изучают специалисты.

В то же время глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 Олег Уруский сообщил, что черные ящики расшифруют в течение 3-5 дней.

По его словам, их состояние удовлетворительное, вся необходимая информация сохранилась.

Авиакатастрофа Ан-26 произошла 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось только одному курсанту Харьковского университета Воздушных Сил.