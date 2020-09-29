Статистика коронавируса в Украине на 29 сентября свидетельствует о 204 932 больных, за сутки обнаружили еще 3 637 инфицированных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 065 пациентов, за сутки их число увеличилось на 69 человек.

В то же время полностью выздоровели уже 88 453 украинца.

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Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл — 6062 (+88)

Волынская обл — 7911 (+136)

Днепропетровская обл — 5551 (+200)

Донецкая обл — 3132 (+86)

Житомирская обл — 5826 (+47)

Закарпатская обл — 9735 (+81)

Запорожская обл — 3895 (+122)

Ивано-Франковская обл — 13577 (+132)

Кировоградская обл — 1090 (+13)

г. Киев — 22559 (+416)

Киевская обл — 8996 (+142)

Львовская обл — 20085 (+169)

Луганская обл — 1000 (+21)

Николаевская обл — 3074 (+63)

Одесская обл — 13350 (+271)

Полтавская обл — 2107 (+135)

Ровенская обл — 12302 (+157)

Сумская обл — 4008 (+195)

Тернопольская обл — 13303 (+164)

Харьковская обл — 18129 (+426)

Херсонская обл — 1084 (22)

Хмельницкая обл — 5896 (+149)

Черновицкая обл — 14280 (+167)

Черкасская обл — 3881 (+122)

Черниговская обл — 4099 (+103)

Коронавирус 28 сентября

2 671 новый случай за сутки — такова статистика коронавируса в Украине по состоянию на 28 сентября. Это свидетельствует о положительной динамике заболеваемости.

За все время эпидемии Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.

Больше всего случаев за сутки — в Харьковской области (339), в Киеве (328) и в Одесской области (203).