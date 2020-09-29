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Факты / Украина / Общество

3 627 за сутки: коронавирус в Украине держится на высоком уровне

Статистика коронавируса в Украине на 29 сентября свидетельствует о 204 932 больных, за сутки обнаружили еще 3 637 инфицированных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 065 пациентов, за сутки их число увеличилось на 69 человек.

В то же время полностью выздоровели уже 88 453 украинца.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Статистика заболеваемости по регионам:

  • Винницкая обл — 6062 (+88)
  • Волынская обл — 7911 (+136)
  • Днепропетровская обл — 5551 (+200)
  • Донецкая обл — 3132 (+86)
  • Житомирская обл — 5826 (+47)
  • Закарпатская обл — 9735 (+81)
  • Запорожская обл — 3895 (+122)
  • Ивано-Франковская обл — 13577 (+132)
  • Кировоградская обл — 1090 (+13)
  • г. Киев — 22559 (+416)
  • Киевская обл — 8996 (+142)
  • Львовская обл — 20085 (+169)
  • Луганская обл — 1000 (+21)
  • Николаевская обл — 3074 (+63)
  • Одесская обл — 13350 (+271)
  • Полтавская обл — 2107 (+135)
  • Ровенская обл — 12302 (+157)
  • Сумская обл — 4008 (+195)
  • Тернопольская обл — 13303 (+164)
  • Харьковская обл — 18129 (+426)
  • Херсонская обл — 1084 (22)
  • Хмельницкая обл — 5896 (+149)
  • Черновицкая обл — 14280 (+167)
  • Черкасская обл — 3881 (+122)
  • Черниговская обл — 4099 (+103)
  • Коронавирус 28 сентября

2 671 новый случай за сутки — такова статистика коронавируса в Украине по состоянию на 28 сентября. Это свидетельствует о положительной динамике заболеваемости.

За все время эпидемии Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.

Больше всего случаев за сутки — в Харьковской области (339), в Киеве (328) и в Одесской области (203).

Фото: Dreamstime

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