Статистика коронавируса в Украине на 29 сентября свидетельствует о 204 932 больных, за сутки обнаружили еще 3 637 инфицированных.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 065 пациентов, за сутки их число увеличилось на 69 человек.
В то же время полностью выздоровели уже 88 453 украинца.
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Статистика заболеваемости по регионам:
- Винницкая обл — 6062 (+88)
- Волынская обл — 7911 (+136)
- Днепропетровская обл — 5551 (+200)
- Донецкая обл — 3132 (+86)
- Житомирская обл — 5826 (+47)
- Закарпатская обл — 9735 (+81)
- Запорожская обл — 3895 (+122)
- Ивано-Франковская обл — 13577 (+132)
- Кировоградская обл — 1090 (+13)
- г. Киев — 22559 (+416)
- Киевская обл — 8996 (+142)
- Львовская обл — 20085 (+169)
- Луганская обл — 1000 (+21)
- Николаевская обл — 3074 (+63)
- Одесская обл — 13350 (+271)
- Полтавская обл — 2107 (+135)
- Ровенская обл — 12302 (+157)
- Сумская обл — 4008 (+195)
- Тернопольская обл — 13303 (+164)
- Харьковская обл — 18129 (+426)
- Херсонская обл — 1084 (22)
- Хмельницкая обл — 5896 (+149)
- Черновицкая обл — 14280 (+167)
- Черкасская обл — 3881 (+122)
- Черниговская обл — 4099 (+103)
- Коронавирус 28 сентября
2 671 новый случай за сутки — такова статистика коронавируса в Украине по состоянию на 28 сентября. Это свидетельствует о положительной динамике заболеваемости.
За все время эпидемии Covid-19 заразились уже 201 305 украинцев.
Больше всего случаев за сутки — в Харьковской области (339), в Киеве (328) и в Одесской области (203).