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Факты / Украина

Почему Укрзализныця не привлекает к сотрудничеству Deutsche Bahn

Для Укрзализныци не необходимости привлекать к сотрудничеству национального оператора железных дорог Германии Deutsche Bahn.

Об этом заявил глава АО Укрзализныця Владимир Жмак.

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— В настоящее время я не вижу возможности и смысла привлекать иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать, — отметил Жмак.

Почему Укрзализныця не привлекает к сотрудничеству Deutsche Bahn

Он рассказал, что в Европе грузовые ж/д перевозки не столь важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла.

— Пассажирские перевозки там получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов, — отметил Владимир Жмак.

Повышения цен на железнодорожные билеты

Повышение цен на билеты на пассажирские поезда будет только тогда, когда повысится уровень сервиса.

Также на стоимость билета не повлияет то, что безопасность пассажирских поездов теперь будет обеспечивать военизированная охрана.

Фото: Укрзализныця, Украинская правда

Источник: Украинская правда

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