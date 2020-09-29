Войдет ли Тищенко в ТКГ — ответ Резникова

Николай Тищенко не будет входить в украинскую делегацию ТКГ.

Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

— Насколько мне известно, такое не обсуждался вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось, — заявил Резников.

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За словами Резнікова, Микола турбується та цікавиться Мінським процесом.

28 сентября народный депутат Николай Тищенко заявил, что вошел в инициативную группу по перезагрузке ТКГ.

Также он пообещал представить обновление украинской команды ТКГ в Минске.