День памяти жертв Бабьего Яра: факты о трагедии

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Факты / Украина
День памяти жертв Бабьего Яра: что нужно знать о трагедии

День памяти жертв Бабьего Яра: что нужно знать о трагедии

День памяти жертв Бабьего Яра ежегодно приходится на 29 сентября. Факты ICTV рассказывают все, что необходимо знать об этой трагедии.

Кого расстреливали в Бабьем Яру

Бабий Яр известен тем, что там осуществлялись массовые расстрелы евреев. Однако его жертвами стали не только они.

В Бабьем Яру также расстреливали ромов, душевнобольных, нарушителей комендантского часа, советских военнопленных, подпольщиков, узников Сырецкого концлагеря.

Кроме того, тысячи жертв Голодомора 1932-33 годов похоронили именно в Бабьем Яру.

В какой период происходили массовые расстрелы

Местом массовых расстрелов Бабий Яр стал в период с 1941 по 1943 год, во время оккупации Киева нацистами. В течение этого времени захватчики расстреляли здесь около 100-150 тыс. человек, две трети из которых были еврейского происхождения.

Самый массовый расстрел евреев в Бабьем Яру состоялся 29-30 сентября 1941 года. Тогда от рук нацистов погибло почти 34 тыс. человек. Захватчики собирали людей на специальной заставе, отбирали у них документы, драгоценности, заставляли раздеваться и выводили к краю оврага.

Пам'ятник Бабий Яр

Там их расстреливали из пулемета. В 1942 году в Бабьем Яру казнили 100 матросов и командиров Днепровского отряда Пинской военной флотилии. За годы оккупации также беспощадно убили 621 члена ОУН.

Перед отступлением из Киева нацисты заставляли узников Сырецкого лагеря выкапывать тела погибших и сжигать их.

Что с Бабьим Яром сейчас

Идея установить памятник жертвам трагедии в Бабьем Яру появилась еще в 1945 году, однако правительство СССР запретило это делать, поскольку большая часть погибших были евреями.

Первый памятник открыли в 1976 году. Всего в Бабьем Яру и вблизи установили 25 памятников, среди которых:

  • памятник расстрелянным евреям в виде меноры;
  • памятник убитым детям;
  • деревянный крест в память расстрелянных членов ОУН.

С целью чествования жертв войны и политических репрессий 1 марта 2007 года был создан Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.

В октябре 2018 года предложили создать Мемориальный квартал в Бабьем Яру, за основу которого возьмут пример Музейного квартала в Вене.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил в июне 2020 года, что мемориал на базе Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр построят в следующем году.

День памяти жертв Бабьего Яра: факты о трагедии

В то же время ведется работа и над созданием Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, который является частным проектом, и который поддерживают далеко не все украинские историки.

Но сейчас поддержку ему высказал президент Владимир Зеленский, поэтому вполне вероятно, что уже в 2023 году откроются музей и исследовательская зона, которые станут частью мемориала.

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