День памяти жертв Бабьего Яра: факты о трагедии

Местом массовых расстрелов Бабий Яр стал в период с 1941 по 1943 год, во время оккупации Киева нацистами. В течение этого времени захватчики расстреляли здесь около 100-150 тыс. человек, две трети из которых были еврейского происхождения.

Самый массовый расстрел евреев в Бабьем Яру состоялся 29-30 сентября 1941 года. Тогда от рук нацистов погибло почти 34 тыс. человек. Захватчики собирали людей на специальной заставе, отбирали у них документы, драгоценности, заставляли раздеваться и выводили к краю оврага.

Там их расстреливали из пулемета. В 1942 году в Бабьем Яру казнили 100 матросов и командиров Днепровского отряда Пинской военной флотилии. За годы оккупации также беспощадно убили 621 члена ОУН.

Перед отступлением из Киева нацисты заставляли узников Сырецкого лагеря выкапывать тела погибших и сжигать их.