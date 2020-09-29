В Украине хотят предоставить право детям-сиротам и детям, которые были лишенны родительской опеки, в частности по достижении 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилого фонда.

Нардепы поддержали соответствующий законопроект №3577 О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в качестве основы.

Проект закона подписали 292 народных депутата.

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Согласно этому закону дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, смогут получить право на жилье из жилищного фонда социального назначения.

Кроме этого, предусматривается обеспечение сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Также такие дети смогут по желанию получить денежную компенсацию за предусмотрено жилье по достижении 23 лет.

Законом еще предполагается постановка на учет детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя.

Доступное жилье в Украине

В Киеве программе Доступное жилье могут воспользоваться все льготные категории.

По словам директора Департамента Сергея Мартынчука, выделенные бюджетные средства будут направляться на оплату определенной части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных районных государственных администрациях.

Сейчас такая программа доступна для всех льготных категорий, а бюджет программы Доступное жилье составляет 208,5 млн грн.